Есть только один способ: что заставит Китай изменить отношение к России

Китай является едва ли не самым главным союзником России. Хотя Пекин оказывает Москве непосредственную военную помощь, но охотно ведет с ней экономическое сотрудничество. Это можно изменить только одним способом.

К сожалению, давить на Китай через дипломатию нет смысла, ведь действия Пекина свидетельствуют, что разрывать сотрудничество с Россией он не планирует. Эксперт по Азиатско-Тихоокеанскому региону аналитического центра Adastra Антон Ганоцкий в эфире 24 Канала объяснил, что на самом деле может повлиять на Си Цзиньпина.

Посмотрите также Китай взломал базу данных Минобороны Британии, – Sky News

Диалоги – неэффективны

Ряд западных изданий писали о том, что президент Франции Эммануэль Макрон планирует убедить лидера КНДР Си Цзиньпина использовать свои рычаги влияния на Россию, чтобы приблизить конец войны или хотя бы снизить уровень эскалации.

Намерения Макрона, бесспорно, благородные. Однако перспективы такого шага не слишком утешительны.

Только одна вещь заставит Китай изменить свою позицию. Это радикальное, мощное экономическое давление. Путем дипломатии или переговоров сейчас с китайским руководством нет смысла разговаривать. Потому что больше о характере Китая говорят его действия, а не слова,

– отметил Антон Ганоцкий.

Стоит понимать, что Китай откровенно говорит о сотрудничестве с Россией и не планирует его останавливать. Однако убеждает мир, что говорится только об экономической составляющей, мол, Пекин никак не помогает Кремлю усиливать свой оборонный комплекс. Хотя это на самом деле взаимосвязанные вещи.

Собственно, не только Макрон будет пытаться повлиять на Си Цзиньпина. Визит Энтони Блинкена в Китай также касался поставок России военных технологий и товаров двойного назначения. Но только слова, а не действия – напрасны.

Эти попытки фактически бессмысленны, потому что Китаю выгодна ситуация, которая сейчас сложилась, а в идеале – еще и замораживание конфликта. Как-то давить на Россию для завершения конфликта в Пекине не планируют,

– подчеркнул эксперт по Азиатско-Тихоокеанскому региону.

Вероятно, это ярко станет понятно после визита Владимира Путина в Китай в ближайшее время.

Чем завершится поездка Путина в Китай

Интересно отметить, что всплеск торговли между Россией и Китаем зафиксировали после предыдущего визита Си Цзиньпина в Москву в прошлом году. Уже в ближайшие недели у Владимира Путина запланирована встреча с Си в Пекине. Поэтому это, бесспорно, будет способствовать новым договоренностям между двумя лидерами.

То, чего бы Путин максимально хотел, вряд ли (сможет получить – 24 Канал), но получить какой-то минимум – да. Усиление финансового сотрудничества, увеличение объема односторонней торговли. Но все же в Москве есть понимание, что сейчас для Китая существуют "красные линии",

– отметил Ганоцкий.

Так или иначе, но определенные ограничения и давление прежде всего Соединенных Штатов на Китай работают. Об этом свидетельствует и то, что недавно три крупных банка Китая ограничили сотрудничество с российским бизнесом.

Поэтому есть определенная граница, на которую готов идти Пекин в сотрудничестве с Россией, но через нее Пекин не будет переступать. По крайней мере, пока что.