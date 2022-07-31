Китай может решиться на "небольшую войну", – политолог предположил, когда ждать обострения

В Китае нарастает угроза кризиса в разных сферах, из-за которой может начаться небольшая война. Но она не произойдет в ближайшее время.

О том, какова ситуация в Китае, 24 каналу рассказал украинский политолог Олег Саакян. По его словам, сейчас у Си Цзиньпиня не лучшие позиции из-за его связей с владимиром путиным. Последний определенным образом его подставил.

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путин подписал пакет договоренностей с Китаем, после чего начал полномасштабную агрессию против Украины, которая проваливается. Си Цзиньпин оказался в таком положении, будто его использовали.

Осенью в Китае стартуют выборы, и ему нужно доказать, что государство стратегически выиграет от этой ситуации. Если не получится – то в китайских верхушках будет доминировать другая группа влияния, а она, может, и не станет президентом.

Для китайских властей быть использованным россией – это хуже политической смерти, – отмечает Саакян.

Китай как раз сейчас договаривается с США

По мнению Саакяна, сейчас Китай предоставляет своеобразный мастер-класс для россии по разыгрыванию карты "Карибского кризиса". Они искусственно создали конфликт по поводу ситуации с Тайванем и визитом спикер Палаты представителей США Нэнси Пелоси, а теперь начинают договариваться.

И США, и Китай продвигают важные для себя решения на уже выходящих на финишную прямую переговорах. Сейчас они начинают заниматься маркетингом будущей пакетной договоренности.

Может случиться небольшая война

Саакян считает, что в ближайшее время у Китая не будет никакой дестабилизации. А вот на вторую половину осени могут случиться проблемы. Все из-за сочетания и социального, и экономического, и политического и других кризисов, которые понемногу наслаиваются в Китае.

Выходом из этого может являться небольшая война. Некоторые ситуации могут случиться как на границе с Тайванем, так и с Индией или в Тибете и т.д.

"Если, не дай Бог, все эти кризисы (политический, экономический, социальный – 24 канал) войдут в резонанс, и произойдет многоуровневый кризис, то одним из выходов может быть вытеснение его за периферию. А это всегда небольшие войны. Китай этим пользовался в истории, как и другие государства. Они могут решиться на небольшую войну, чтобы вытеснить нарастающий хаос за пределы внутренней политики", – считает Олег Саакян.

Китай может решиться на войну – Саакян: смотрите видео

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