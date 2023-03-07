У России есть три ступени будущего: она не минует зависимости от Китая

Китай хочет сделать из России что-то вроде великой Северной Кореи, где именно от него будет зависеть режим и диктатура. Это одна из ключевых его стратегий сейчас.

Об этом в эфире 24 Канала заявил дипломат, экс-министр иностранных дел Павел Климкин. Он подчеркнул, что у Владимира Путина больше не осталось маневров и рычагов влияния.

Смотрите также МИД Китая объяснил позицию по отношению к России и продаже туда оружия

Как Китай видит Россию

По словам Павла Климкина, у Путина был шанс влияния на Европу из-за поставки энергоносителей и он работал. Впрочем, сейчас все отменено. Глава Кремля остался без вариантов политического маневра в смысле энергетической безопасности.

"Нефть идет в Китай. Газ идет в Китай. Товарооборот достиг почти 200 миллиардов долларов. Для Китая это почти ничего, а для России – безумная цифра", – отметил дипломат.

Павел Климкин о провале армии России в Украине: смотреть видео

Демографическая ситуация в России тоже сыграет на руку Китаю, сказал Климкин. По его прогнозам на предстоящие 20 лет население страны-агрессорки уменьшится на 16 миллионов.

"По разным прогнозам население уменьшится на 12 – 20 миллионов. Давайте считать, что истина где-то посередине и это 16 миллионов. Но это значит – страна, которая там где-то 20-я в мире, не может тянуть свою экономику, у которой кроме ядерного оружия ничего нет", – объяснил экс-министр.

Какие варианты есть у России

Павел Климкин назвал три аспекта дальнейшего развития ситуации, которая не минует зависимости от Китая.

"Сначала вариант такой великой Северной Кореи, потом попадание в зависимость от Китая, а затем либо перезагрузка, либо дезинтеграция. И это, я думаю, единственный шанс на сегодняшний день российских кланов, российских элит как-то построить новую связь с Западом", – сказал он.

Но сделать это будет не так просто, из-за преступлений, которые совершаются сейчас в Украине и ответственности за них, уточнил Павел Климкин. В свою очередь Путин попытается поиграть в безуспешную игру.

Просуществовать 2 года России без изменений тоже не удастся. Поэтому Путин будет пытаться использовать Китай. Но китайцы не глупы, они это понимают и в конце концов Путина "разведут",

– предположил экс-министр.

Будущее России – прошлое

Хотя у России есть совместные проекты с Китаем: по поставкам газа, нефти, разработка месторождений – то, что нужно Китаю, страна-агрессор все же откатится на 10 – 15 лет назад. Павел Климкин привел пример сегодняшних дел на рынках России, которые превратились в "крупный китайский базар": там нельзя купить европейский или американский автомобиль – везде китайские.

"Это значит, как в средневековые годы – ресурсы потоком будут идти в Китай, а разный трэш будет идти назад в Россию. Это повлияет не только на качество жизни, если можно вообще сегодня говорить в России о качестве жизни, это повлияет на технологический уровень", – предположил Климкин.

И даже наличие ядерного оружия и ядерных технологий ничего не изменит, а сделает Россию более схожей с северокорейским режимом, резюмировал экс-министр иностранных дел.

Китай и Россия: последняя политика