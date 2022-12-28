Китай может поставлять России критически необходимые вещи: что именно
Китай не отказался от контактов и оборонного сотрудничества с Россией. Страны проводят совместные военно-морские, воздушные и наземные учения, через которые Китай может поставлять России необходимые вещи.
К примеру, страны проводят учения в российском Челябинске, но неизвестно, что именно там происходит. Об этом 24 каналу рассказал президент общественной организации "Либерально-демократическая лига Украины" Артур Харитонов.
Кстати говоря В России – технический голод: в ГУР оценили, на что оккупанты могут рассчитывать от Ирана и Китая
Что Китай мог поставлять России
Так, большим вопросом является то, не остается ли какая-нибудь китайская техника в России, которая могла бы завозиться на территорию страны-агрессора под видом учений. А дальше оккупанты могли бы использовать ее в войне против нашего государства.
По мнению Харитонова, западные разведки могут отслеживать, оставляет ли Китай свою технику стране-агрессору во время учений. Пока нет заявлений о доказательствах того, что Китай использовал многочисленные совместные учения для перебрасывания техники в Россию.
Я подозреваю, что такие перебрасывания могут происходить не столько полноценной техники, как компонентов. Ведь в России есть вопиющая потребность в полупроводниках и Китай является одним из лидеров в их производстве, наряду с Южной Кореей, Тайванем и Соединенными Штатами,
– рассказал президент ОО "Либерально-демократическая лига Украины".
К тому же США наложили санкции на Китай касательно полупроводников. Так что вполне вероятно, что между этими процессами есть связь.
Харитонов сказал, чего критически не хватает России: смотрите видео
Сотрудничество Китая и России: последние новости
- Недавно министр иностранных дел Китая Ван И заявил, что Пекин планирует углубить связи с Москвой в 2023 году. Кроме того, там продолжают называть войну против Украины "кризисом". Свою якобы "нейтральную" позицию касательно войны России против Украины в Пекине объясняют тем, что якобы не хотят "подливать масла в огонь".
- Впрочем, по мнению политтехнолога Михаила Шейтельмана, все не так плохо, как может показаться. По его словам, в Китае четко заявляли, что речь идет об экономическом сотрудничестве с Россией. В этом смысле им интересна выгода как с Киевом, так и с Москвой. Шейтельман уверен, что Китай не сотрудничает с Россией в военном смысле.
- Российский оппозиционный политик Марк Фейгин выразил мнение, что у Си Цзиньпина нет причин поддерживать российского диктатора Владимира Путина. По его мнению, китайский лидер только хочет держать в напряжении США.