Китай пересечет "красную линию", если предоставит России летальное оружие, – постпред США в ООН
Источник:CNN
Пекин может предоставить Москве летальное оружие. Если Китай сделает это, то пересечет "красную линию".
Об этом заявила постоянный представитель США в ООН Линда Томас-Гринфилд.
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Томас-Гринфилд отметила, что США одобряют заявление Китая о том, что они хотят мира.
Но мы также должны ясно осознавать, что если есть какие-то мнения и усилия со стороны Китая и других, чтобы оказать смертоносную поддержку россиянам в их жестокой атаке против Украины, это неприемлемо. Это была бы "красная линия",
– подчеркнула госпожа посол.
Также она добавила, что Соединенные Штаты готовы конкурировать с Китаем. Байден рассматривает его как противника.
"Мы готовы конкурировать с китайцами, и мы (готовы – 24 Канал), когда потребуется, противостоять китайцам. И это то, что мы делаем. И это то, что мы будем продолжать делать, чтобы наши национальные интересы всегда были на первом плане" , – отметила Томас-Гринфилд.
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Китай может предоставить России летальное оружие: что известно
Недавно госсекретарь США заявил, что Китай рассматривает возможность предоставление России летальной "помощи". Энтони Блинкен встретился с представителем официального Пекина в Мюнхене. Это произошло за кулисами конференции безопасности.
Госсекретарь США отметил, что публично Китай представляет себя как государство, стремящееся к миру в Украине. В течение прошлых месяцев в Штатах неоднократно замечали, что китайская сторона оказывала нелетальную помощь стране-агрессорке.
По словам Блинкена, в настоящее время Пекин серьезно рассматривает предоставление материальной поддержки России в войне. Госсекретарь США подчеркнул, что говорится о "летальном эффекте". Этот предел Китай еще не пересек. Блинкен подчеркнул, что предупредил официальный Пекин, какие последствия будут иметь такое решение со стороны Китая.
Кстати, в NBC также сообщали о возможной помощь оккупантам от Китая. В частности, страна может предоставлять захватчикам форму или даже бронежилеты.