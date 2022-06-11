Китай может серьезно усилить Россию, – Андрусив сказал, когда это может произойти

11 июня 2022 , 19:42
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Китай заявляет о нейтралитете в войне России против Украины. Однако эксперты считают, что Пекин скрыто помогает Кремлю. К тому же Китай таки вторгнется в Тайвань, то в противоположность Западу может усилить Россию экономически.

Об этом 24 канала рассказал советник министра внутренних дел Виктор Андрусов. Он подчеркнул, что больше всего боится участия Китая в нашем конфликте.

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По его мнению, вся эта ситуация с Россией остановила ситуацию с Тайванем в китайском море. "Ведь китайцы увидели, что военное преимущество в технике и живой силе не приводит к успеху. А тайваньская армия достаточно мощная и модернизированная, хоть и маленькая", - сказал Андрусов.

Однако советник главы МВД опасается поведения Китая. Ведь в этой стране звучат серьезные заявления – китайцы прямо сказали, что все попытки поддержать независимость Тайваня приведут к вторжению китайской армии.

Это меня и пугает. Ибо если Китай пойдет на конфронтацию с Западом, то тогда фактически он сформирует с россиянами этакую ось, и россияне, бедные экономическими ресурсами, получат серьезное усиление,
– объяснил Андрусов.

Смотрите полное интервью с Виктором Андрусивым:


Конфликт Китая и Тайваня: главное

  • В последние годы Китай довольно активно нарушает воздушное пространство ПВО Тайваня. Так, 6 мая 18 военных самолетов Китая вошли в зону ПВО Тайваня .
  • После того, как Россия начала войну против Украины, "визиты" китайских самолетов в Тайвань участились , а в США несколько изменили мнение и теперь считают, что остров должен защищать свой суверенитет в случае нападения Китая .
  • Недавно президент США Джо Байден заявил, что он готов применить силу , если Китай решит прибегнуть к нападению на Тайвань. Через несколько часов Китай выразил недовольство комментариям Байдена. Там заявили, что не позволят никакой внешней силе вмешиваться во "внутренние дела" страны.
  • Китайская сторона постоянно подчеркивает , что Тайвань является неотъемлемой частью территории Китая, а любое иностранное вмешательство недопустимо. КНР до сих пор не хочет признавать независимость Тайваня.
Справка! Тайвань объявил об отделении от Китая во время гражданской войны в 1949 году. Пекин не признает независимость острова и считает его своей провинцией. Административный статус региона не урегулирован.

Позиция Китая по поводу войны в Украине: главное

  • Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба предположил, что сейчас Китай придерживается нейтралитета – не становится ни на сторону Украины, ни на сторону России. Впрочем, КНР просто выжидает.
  • Эксперт Артур Харитонов считает, что Китай на стороне России и всячески поддерживает ее, но показывает нейтралитет, потому что боится санкций Запада. По его словам, Китай помогает России настолько, насколько это можно делать скрыто.
  • Сам Китай уверяет, что они не оказывали никакой материальной поддержки России – ни военной, ни экономической.
  • Добавим, что после того, как Евросоюз ввел эмбарго на российскую нефть, самым большим покупателем нефти из России станет Азия, в том числе Китай.
  • В то же время Китай запретил российским компаниям , имеющим в своем парке самолеты Boeing и Airbus, летать на них в своем воздушном пространстве.

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Автор: Марія Бондар