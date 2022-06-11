Китай может серьезно усилить Россию, – Андрусив сказал, когда это может произойти
Китай заявляет о нейтралитете в войне России против Украины. Однако эксперты считают, что Пекин скрыто помогает Кремлю. К тому же Китай таки вторгнется в Тайвань, то в противоположность Западу может усилить Россию экономически.
Об этом 24 канала рассказал советник министра внутренних дел Виктор Андрусов. Он подчеркнул, что больше всего боится участия Китая в нашем конфликте.
Тема В США отреагировали на угрозы Китая начать войну за Тайвань
По его мнению, вся эта ситуация с Россией остановила ситуацию с Тайванем в китайском море. "Ведь китайцы увидели, что военное преимущество в технике и живой силе не приводит к успеху. А тайваньская армия достаточно мощная и модернизированная, хоть и маленькая", - сказал Андрусов.
Однако советник главы МВД опасается поведения Китая. Ведь в этой стране звучат серьезные заявления – китайцы прямо сказали, что все попытки поддержать независимость Тайваня приведут к вторжению китайской армии.
Это меня и пугает. Ибо если Китай пойдет на конфронтацию с Западом, то тогда фактически он сформирует с россиянами этакую ось, и россияне, бедные экономическими ресурсами, получат серьезное усиление,
– объяснил Андрусов.
Смотрите полное интервью с Виктором Андрусивым:
Конфликт Китая и Тайваня: главное
- В последние годы Китай довольно активно нарушает воздушное пространство ПВО Тайваня. Так, 6 мая 18 военных самолетов Китая вошли в зону ПВО Тайваня .
- После того, как Россия начала войну против Украины, "визиты" китайских самолетов в Тайвань участились , а в США несколько изменили мнение и теперь считают, что остров должен защищать свой суверенитет в случае нападения Китая .
- Недавно президент США Джо Байден заявил, что он готов применить силу , если Китай решит прибегнуть к нападению на Тайвань. Через несколько часов Китай выразил недовольство комментариям Байдена. Там заявили, что не позволят никакой внешней силе вмешиваться во "внутренние дела" страны.
- Китайская сторона постоянно подчеркивает , что Тайвань является неотъемлемой частью территории Китая, а любое иностранное вмешательство недопустимо. КНР до сих пор не хочет признавать независимость Тайваня.
Позиция Китая по поводу войны в Украине: главное
- Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба предположил, что сейчас Китай придерживается нейтралитета – не становится ни на сторону Украины, ни на сторону России. Впрочем, КНР просто выжидает.
- Эксперт Артур Харитонов считает, что Китай на стороне России и всячески поддерживает ее, но показывает нейтралитет, потому что боится санкций Запада. По его словам, Китай помогает России настолько, насколько это можно делать скрыто.
- Сам Китай уверяет, что они не оказывали никакой материальной поддержки России – ни военной, ни экономической.
- Добавим, что после того, как Евросоюз ввел эмбарго на российскую нефть, самым большим покупателем нефти из России станет Азия, в том числе Китай.
- В то же время Китай запретил российским компаниям , имеющим в своем парке самолеты Boeing и Airbus, летать на них в своем воздушном пространстве.