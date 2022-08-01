Она в праве, а Китай ищет причину для агрессии, – Белый дом о визите Пелоси на Тайвань

Спикер Палаты представителей США Нэнси Пелоси, вероятно, совершит визит на Тайвань, что вызывает напряжение между Америкой и Китаем. В США заявили, что КНР ищет повод для агрессии.

Пелоси не подтвердила никаких поездок на Тайвань

Соответствующее заявление на брифинге сделал представитель Белого дома Джон Кирби. В Белом доме отмечают, что Пелоси имеет право посетить Тайвань, как и другие законодатели США.

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В Белом доме подчеркнули, что США считают, что у Китая нет причин использовать визит Пелоси на Тайвань как повод для агрессии в отношении острова.

В то же время в Белом доме отметили, что Пелоси не подтвердила никаких поездок на Тайвань. Кирби напомнил, что спикер Палаты представителей США уже раньше посещала Тайвань как член Конгресса.

Представитель Белого дома также заявил, что Китай в ближайшие дни, похоже, готовится предпринять дальнейшие шаги, которые могут включать военные провокации.

Мы не проглотим наживку, нас не запугают,

– сказал представитель Белого дома Кирби.

Вероятный визит Пелоси на Тайвань прокомментировал и государственный секретарь США Энтони Блинкен. Он заявил, что если Пелоси решит посетить Тайвань, а Китай создаст напряженность – "ответственность будет полностью на Пекине".

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