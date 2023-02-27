Главный изъян: в "мирном плане" Китая есть большой недостаток для Украины

Не утихают разговоры о "мирном плане" Китая. Страны неоднозначно приняли этот документ. К примеру, страны Ближнего Востока, где большое влияние российской пропаганды, представляют его в своих СМИ выгодным для России.

Об этом в эфире 24 Канала заявил эксперт-международник, профессор кафедры международных отношений Национального авиационного университета Максим Яли. Он отметил главный недостаток "мирного плана" в отношении Украины.

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Там нет механизмов завершения или прекращения войны. Главное – требования выводить оккупационные войска с территории Украины. Это главный недостаток этого плана,

– подчеркнул в эфире эксперт.

Китай не за победу Украины

Максим Яли отмечает, что Китай не заинтересован в тотальной победе Украины. Ибо полный разгром России, вывод ее войск из Крыма и ОРДЛО поставит жирный крест на его амбициях возвращения Тайваня военным путем.

"На самом деле США признают, что это территории Китая. Другое дело, что там есть претензии и территориальные споры с Японией – ближайшим союзником США, имеющим гарантии. Вьетнам, Филиппины, все приграничные территории, где сосредоточено много природных ресурсов, в том числе нефти и газа и это, конечно, огромный фактор и во многих других государствах. Пекин ласкает эти амбиции, выстраивая свою военную инфраструктуру", – говорит эксперт-международник.

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Китай, Иран и Северная Корея надеются переделать мировой порядок, изменив свои границы. Все их амбиции зависят от того, как окончится война в Украине. Запад это прекрасно понимает. Потому помогает Украине, говорит Максим Яли.

"Если они (русские – 24 Канал) будут иметь определенные территориальные достижения, это будет знаком для других государств, что так можно и начнутся свои территориальные конфликты", – сказал спикер.

Поэтому результаты русско-украинской войны войдут в основу мирового порядка, судьба которого определяется.

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