В случае нападения на Тайвань Китай не сможет победить: аналитики рассказали о цене возможной войны
Источник:CNN
В Вашингтоне было проведено моделирование возможных боевых действий США против Китая в случае вторжения последнего на Тайвань. Все 24 сценария развития событий указывают, что победу в этой войне одержат США.
Напряжение между Китаем и Тайванем растет. может напасть на полуостров в любой момент. Но, как показало моделирование, проигрывает.
Внимание Китайский истребитель чуть не столкнулся с американским военным самолетом
Какие потери терпят стороны
Однако США потеряют несколько авианосцев, 2 – 3 десятка кораблей и около 3 200 военнослужащих. В то же время Китай потеряет 138 кораблей, 155 боевых самолетов и около 10 тысяч солдат.
Китай тоже сильно пострадает. Ее военно-морской флот превратится в руины, ядро десантных сил будет разбито, а десятки тысяч солдат будут находиться в плену,
– резюмировали аналитики после проведенного моделирования.
Согласно расчетам, значительные потери понесет и армия Тайваня: остров, вероятно, избавится от всего боевого флота из 26 фрегатов и эсминцев, а также 3 500 военных.
Что советуют аналитики
Кроме того, аналитики пришли к выводу, что "украинский сценарий" с долговременным обеспечением союзника вооружениями во время боевых действий невозможен. То есть получить оружие Тайваню нужно до начала возможного обострения военного конфликта.
Эксперты также считают, что и Вашингтону, и Тайбэю нужно укрепить базы регионов и обладать большим количеством "небольших, но живущих кораблей, истребителей, а также ударных и оборонительных комплексов".
Главное о конфликте между Тайванем и Китаем
- Уже несколько лет китайские военно-воздушные силы часто нарушают зону воздушного пространства Тайваня. Страна беспокоится, что однажды они могут нанести удар.
- Напряжение выросло в конце 2022 года, когда 3 августа на Тайвань прибыла спикер Палаты представителей США Нэнси Пелоси.
- После агрессивных учений Китая у Тайваня Госдеп США одобрил продажу Тайвань военного оборудования на 1,1 миллиарда долларов.
- В Госдепе США полагают, что потенциально война между Китаем и Тайвань возможна. А директор ЦРУ Уильям Бернс даже назвал ориентировочную дату нападения: быть готовым нужно до конца 2027 года.