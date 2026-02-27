Об этом говорится в отчете аналитиков Института изучения войны (ISW).
Что грозит гражданам Китая?
Как сообщило 26 февраля гонконгское издание South China Morning Post, консульство КНР в России призвало китайских граждан, проживающих в стране, "принять во внимание" новый российский закон: он требует от мужчин-постоянных жителей в возрасте до 65 лет отслужить не менее одного года в вооруженных силах России.
Закон предусматривает исключения для граждан Беларуси, мужчин, которые могут подтвердить, что уже отслужили в российской армии, а также тех, кто имеет справку из российских военкоматов о непригодности к службе.
В то же время российские государственные медиа не освещали эти положения указа во время его принятия.
По словам аналитиков ISW, консульство КНР прямо не предостерегало своих граждан от службы в российской армии, однако призвало их "принимать взвешенные решения", чтобы "обеспечить законный статус пребывания в России". Ранее Россия уже проводила рейды против мигрантов с просроченными документами или без них и заставляла их подписывать контракты на службу под угрозой уголовного преследования или депортации.
Аналитики ISW также фиксировали признаки того, что Кремль готовится к поэтапным призывам резервистов, чтобы компенсировать недостаток личного состава на фоне замедления темпов набора контрактников.
Заявление консульства Китая может быть дополнительным признаком того, что Россия готова провести призыв резервистов и применить другие механизмы принудительного набора, которые могут коснуться ее граждан, проживающих в России,
– говорится в отчете.
Какова позиция Китая относительно войны?
Китай отверг обвинения в поставках России оборудования для баллистических ракет и заявил, что не поддерживает войну в Украине. Представитель МИД Го Цзякунь подчеркнул, что Пекин придерживается политики деэскалации и призывает все стороны не обострять конфликт.
В то же время посол США при НАТО Мэтью Уитакер заявил, что Китай длительное время поддерживает Россию в войне против Украины, поставляя технологии и покупая нефть, хотя мог бы прекратить это и помочь завершить конфликт.
Экономист Олег Пендзин заявил, что из-за ослабления экономики Россия все больше попадает в финансовую зависимость от Китая, который фактически выстраивает по отношению к ней колониальную модель влияния.