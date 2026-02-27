Об этом говорится в отчете аналитиков Института изучения войны (ISW).

Читайте также Применяют все методы, кроме одного: военный обозреватель указал, как россияне пополняют армию

Что грозит гражданам Китая?

Как сообщило 26 февраля гонконгское издание South China Morning Post, консульство КНР в России призвало китайских граждан, проживающих в стране, "принять во внимание" новый российский закон: он требует от мужчин-постоянных жителей в возрасте до 65 лет отслужить не менее одного года в вооруженных силах России.

Закон предусматривает исключения для граждан Беларуси, мужчин, которые могут подтвердить, что уже отслужили в российской армии, а также тех, кто имеет справку из российских военкоматов о непригодности к службе.

В то же время российские государственные медиа не освещали эти положения указа во время его принятия.

По словам аналитиков ISW, консульство КНР прямо не предостерегало своих граждан от службы в российской армии, однако призвало их "принимать взвешенные решения", чтобы "обеспечить законный статус пребывания в России". Ранее Россия уже проводила рейды против мигрантов с просроченными документами или без них и заставляла их подписывать контракты на службу под угрозой уголовного преследования или депортации.

Аналитики ISW также фиксировали признаки того, что Кремль готовится к поэтапным призывам резервистов, чтобы компенсировать недостаток личного состава на фоне замедления темпов набора контрактников.

Заявление консульства Китая может быть дополнительным признаком того, что Россия готова провести призыв резервистов и применить другие механизмы принудительного набора, которые могут коснуться ее граждан, проживающих в России,

– говорится в отчете.

Какова позиция Китая относительно войны?