Спецпредставитель Китая по делам Евразии посетит Украину и Россию

12 мая 2023, 11:58
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Источник:

Arabia News

Китай направит специального посланника в Украину, европейские страны и Россию. Посол уедет в понедельник 15 мая.

Пекин сообщил, что с 15 мая Китай направит специального посланника в разные страны мира, в частности, в Украину и Россию, чтобы обсудить "политическое урегулирование" войны в Украине.

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В какие страны Китай отправит представителя своего правительства

Китай сообщил, что отправит представителя своего правительства в разные страны для политического урегулирования "украинского кризиса" – так в стране называют войну России в Украине.

Посол Ли Хуэй посетит следующие страны:

  • Украину,
  • Польшу,
  • Францию,
  • Германию,
  • Россию.

С 15 мая посол Ли Хуэй, специальный представитель правительства Китая по евразийским делам, посетит Украину, Польшу, Францию, Германию и Россию для общения со всеми сторонами по политическому урегулированию украинского кризиса,
– заявил официальный представитель МИД Ван Вэньбинь.

Напомним, о том, что Китай направит в Украину своего представителя, стало известно 28 апреля 2023 года после разговора Владимира Зеленского с Си Цзиньпинем.

Что известно о разговоре Зеленского и Си

  • 28 апреля 2023 года Владимир Зеленский провел длинный разговор с лидером КНР Си Цзиньпинем. Это был их первый разговор с самого начала полномасштабного вторжения. Известно, что диалог инициировала именно украинская сторона.
  • Президент Украины сказал, что этот разговор был важным и касался безопасности. В частности, ядерной. Также стороны говорили о принципах ООН.
  • Владимир Зеленский добавил, что для Украины очень важно привлечь в украинскую формулу мира как можно больше стран мира, которые могли бы потом давить на Россию, чтобы восстановить мир и территориальную целостность нашей страны.
Автор: Анастасія Кушпіт