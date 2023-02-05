Китай помогает России в войне против Украины, поставляя нужную технику, – WSJ

Китай предоставляет России технологии, необходимые оккупантам для войны в Украине. Это происходит, несмотря на санкции и экспортный контроль.

Такие данные издание публикует, проанализировав документы данных российской таможни. Речь идет о навигационном оборудовании и других технологиях.

Заметьте Китайский шпионский шар над США: почему на самом деле Блинкен отменил визит в Пекин

Что известно о поставках техники из Китая России

Таможенные записи показывают, что китайские государственные оборонные компании отправляли навигационное оборудование, оборудование для создания помех и детали для реактивных истребителей российским государственным оборонным компаниям, находящимся под санкциями,

– говорится в сообщении.

По данным издания, это только небольшое количество из десятков тысяч партий товаров двойного назначения – продуктов, имеющих как коммерческое, так и военное применение.

их Россия импортировала после вторжения в 2022 году;

согласно таможенным записям, предоставленным журналом C4ADS, вашингтонской некоммерческой организацией, специализирующейся на выявлении угроз национальной безопасности, документы показывают – большинство поставок двойного назначения были из Китая.

Российские министерства не ответили на запрос издания. Только рупор Кремля Дмитрий Песков заявил, что якобы у них достаточно собственного технологического потенциала для ведения войны.

По данным издания, эта тема должна была стать предметом обсуждения во время визита госсекретаря США Энтони Блинкена в Пекин 4 – 5 февраля. Однако этот визит был отменен после того, как США обнаружили китайский шпионский шар над своей страной.

Что известно о китайском аэростате