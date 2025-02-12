Трамп хочет, чтобы Китай сыграл роль в мире в Украине: выгодно ли это Пекину

Президент США Дональд Трамп дал понять, кто из мировых лидеров, по его мнению, может помочь положить конец войне в Украине. Речь идет о президенте Китая Си Цзиньпине. Но сейчас нет признаков, что Пекин откажется от поддержки России или согласится на мирный процесс.

Но это противоречит его глобальным интересам. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на СNN, которое утверждает, что Пекин, несмотря на заявления о нейтралитете, продолжает поддерживать Россию экономически и дипломатически, что делает его позицию как миротворца сомнительной.

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Повлияет ли Китай на вопрос мира

Несмотря на то, что Трамп, вероятно, усложнил свой план по организации мира в Украине вместе с Си, введя общую 10% пошлину на китайский импорт в США, война может быть редким вопросом сотрудничества, поскольку Пекин пытается предотвратить углубление торговых споров.

Учитывая ставки на американо-китайские отношения, если Трамп оценит сотрудничество Китая как одну из важнейших проблем, которая может улучшить американо-китайские отношения, я думаю, что Китай будет очень соблазнен... (и мог бы) сыграть полезную роль,

– считает директор китайской программы мозгового центра Stimson Center в Вашингтоне Юнь Сунь.

Впрочем, по ее мнению, Пекин будет стараться не подрывать отношения с Россией. Журналисты отмечают, что Китай уже длительное время пытается представить себя как возможного посредника в урегулировании войны, выдвигая собственные, но расплывчатые мирные инициативы.

Однако на Западе к подобным попыткам относятся скептически, поскольку Китай до сих пор играет на руку Кремля. Для Си Цзиньпина риски такого шага являются значительными, ведь ослабление партнерства с Россией может подорвать одну из ключевых стратегических опор его политики.

Издание отмечает, что это союз, который он рассматривает как средство противодействия влиянию Запада и инструмент для изменения глобального баланса сил в пользу Китая. Поэтому, место Си за столом переговоров станет местом, где Владимир Путин, а не Дональд Трамп, будет иметь верного партнера.

Аналитики считают, что Вашингтону придется учитывать это, если он не хочет рисковать изоляцией европейских союзников или получить неприемлемое для Украины решение. Подчеркивают, что Китай хотел бы избежать ослабления России, поскольку в противном случае Москве не будет хватать партнера.

Согласно обнародованной информации, западные лидеры в прошлом тщетно пытались убедить Си подтолкнуть Путина к такому миру, за который выступают Зеленский и Украина, ведь Китай фактически стал главной экономической и дипломатической опорой для России в течение войны.

Пекин поставляет товары двойного назначения, которые, по словам представителей НАТО, укрепляют оборонный сектор России и поддерживают ее военные возможности, но в свою очередь Китай оправдывает такое сотрудничество обычными торговыми отношениями с Москвой.

Согласится ли на урегулирование Си Цзиньпин

По словам аналитиков, для китайского лидера Путин является не только стратегическим союзником, но и потенциальным источником экономической и дипломатической поддержки в случае, если Китай решит силой установить контроль над Тайванем. Вероятно, поэтому Пекин избегает шагов, которые могли бы разрушить его партнерство с Москвой.

Также президенту Китая может играть на руку то, что война в Украине отвлекает внимание США от Азии и Тайваня. Поэтому, если Пекин решит сотрудничать с Трампом, чтобы заставить Путина сесть за стол переговоров, это будет означать кардинальный пересмотр нынешней стратегии Китая в отношении войны.

Китай сосредотачивается на создании коалиции незападных государств, включая влиятельные развивающиеся страны,, такие как Бразилия, чтобы использовать конфликт в Украине для изменения архитектуры глобальной безопасности и продвижения альтернативного видения мирового порядка,

– заявил старший научный сотрудник Фонда Карнеги за международный мир Тонг Чжао.

К слову, Bloomberg, ссылаясь на эстонскую разведку, сообщило, что интерес Китая заключается в том, чтобы предотвратить проигрыш России в войне в Украине, поскольку такой исход означал бы победу его главного соперника, Соединенных Штатов.