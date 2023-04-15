Китайская фирма завозила медь из оккупированной части Украины, в частности с Дебальцево, – Reuters

Китай продолжает сотрудничество с государством-агрессором. Одна из компаний купила слитки меди с завода на временно оккупированной Россией территории Украины.

Китай приобрел медь на сумму не менее 7,4 миллиона долларов. Об этом свидетельствуют данные российской таможни, уже проверенные агентством.

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Китайская компания покупала медь с оккупированных территорий

Журналисты отмечают, что таможенная информация, полученная от одного поставщика данных коммерческой торговли и проверенная с двумя другими, демонстрирует одно из первых доказательств торговли Китая с аннексированными Россией территориями Украины с начала полномасштабной войны.

Согласно данным, китайская фирма Quzhou Nova купила по меньшей мере 3220 тонн медного сплава в чушках на общую сумму 7,4 миллиона долларов у Дебальцевского завода металлургического машиностроения в период с 8 октября 2022 по 24 марта 2023,

– пишет агентство.

Quzhou Nova, расположенная в городе Кучжоу в восточной провинции Чжэцзян, сообщила Reuters, что якобы не занимается импортом и экспортом, связанным с торговлей медным сплавом в слитках. Впрочем, после того, как агентство показало детали эксперта, в компании 23 марта пожаловались, что им "трудно понять документ, поскольку у этого документа нет печати и подписи", а дальше предложили связаться с таможней.

Однако важно понимать, что база данных, собирающая информацию об отправке по всему миру, не отображает печатей или подписей на своей информации. Китайская таможенная служба так и не предоставила подробной информации об импорте. Только отметили: "Торговые данные компании не раскрываются в нашей публичной информации".

Согласно государственной таможенной статистике Китай импортировал из России меди и медных сплавовс октября по февраль.

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