Возможно усиление сотрудничества: что Китай может предложить России в оборонной сфере

Несмотря на так называемые мирные инициативы и участие в саммите в Саудовской Аравии, Китай продолжает нивелировать и поддерживать Россию. Их сотрудничество в дальнейшем может усиливаться.

Такое мнение в разговоре с 24 Каналом предположил специалист по дальневосточной политике Артур Харитонов. Он объяснил несколько аспектов, а именно, в чем Россия зависима от Китая.

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Сотрудничество России и Китая

Россия и Китай сотрудничают в военной сфере. По словам Харитонова, почти вся российская техника содержит критические китайские компоненты и становится более совершенной. Чем меньше у страны-агрессора будет оставаться определенных запасов западных, тем больше будут появляться китайские альтернативы. Получает их Россия через "серые" рынки или другими коррумпированными путями.

"Усиливаться будет сотрудничество и в финансово-экономической сфере. Россия не будет страдать от санкций так, как это было в начале полномасштабного вторжения", – добавил он.

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Важным аспектом является и стратегическое взаимодействие. Речь идет о наращивании ядерного сотрудничества.

Россия снабжает рекордные запасы урана в Китай. Он образует плутоний и, как следствие, ядерное оружие. Так же как и Китай строит так называемые атомные станции для России где-то в Арктике и в целом заходит в этот регион,

– рассказал Харитонов.

Таким образом, Россия начинает становиться абсолютно зависимой от Китая в оборонной сфере. Остановить процесс является трудной задачей, поскольку он уже лежит в плоскости противодействия Китаю.

"Пока мы имеем достаточно мягкую фазу такого процесса", – добавил специалист по дальневосточной политике.

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