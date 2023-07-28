Китай предоставляет России технологии, которые становятся все более важными для войны: отчет разведки США

Китай обеспечивает Россию технологиями и оборудованием, которые приобретают все большее значение для войны против Украины.

Об этом говорится в докладе, представленном Управлением директора национальной разведки США. В отчете отмечают, что Китай "становится все более важной опорой для России в ее военных усилиях".

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По данным аналитиков, по состоянию на март Китай поставил в Россию беспилотники и их части на сумму более 12 миллионов долларов.

Китай помогает России в войне против Украины

Кроме того, государственные оборонные компании Китая поставляли находящимся под санкциями российским госкомпаниям другие технологии двойного назначения, которые российские военные используют их для ведения войны в Украине.

Отмечают, что с 2021 года в Россию значительно возрос импорт полупроводников из Китая. К тому же, несмотря на санкции Запада и экспортный контроль, "Кремль получает полупроводники производства США или под американской маркой на сотни миллионов долларов".

. В докладе указывают, что китайские фирмы, вероятно, помогают России обходить ограничения. При этом "установить степень этой помощи" сложно.

К слову, Китай обвинения в военной поддержке России отвергает. На днях официальный представитель МИД КНР Мао Нин заявила, что Пекин не снабжает оружие сторонами конфликта.