Китай поставляет оружие России, – Зеленский

Президент Владимир Зеленский заявил, что Китай осуществляет поставки оружия в Россию. В частности, речь идет о порохе и артиллерии.

Кроме этого, он предположил, что Китай может заниматься производством оружия непосредственно на российской территории. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на брифинг президента.

Смотрите также Сегодня Украина и США могут подписать меморандум по Соглашению о недрах – Зеленский

Какое оружие Китай поставляет России

По словам главы государства, Украина получила информацию о том, что Китай поставляет оружие России. Президент отмечает, что впоследствии будет готов подробнее рассказать об этом.

На сегодня мы имеем информацию общую от Службы безопасности, от разведок о порохе и артиллерии. Я думаю, что мы очень подробно сможем об этом сказать на следующей неделе, особенно о данных, по которым мы считаем, что представители Китая занимаются производством некоторого оружия на территории России,

– говорит Зеленский.

Он также добавляет, что после начала полномасштабного вторжения России имел разговор с лидером Китая и прямо спрашивал его о поставках оружия в Россию. Тогда китайская сторона пообещала, что не будет отправлять и продавать его россиянам.

Украинский глава государства объясняет, что одно дело, когда на рынках, где торгуют оружием, есть китайская продукция и Россия ее покупает. Однако совсем другое, когда есть факт сотрудничества двух стран в этом направлении.

К слову, во время общения с журналистами Зеленский заявил, что Украина готова поддерживать режим всеобъемлющего прекращения огня, но Россия готовится к наступательным действиям. Он отметил, что Кремль планирует новые наступления и ракетные удары, чтобы усилить свою позицию в будущих переговорах.