Китай пригрозил Тайваню "ускоренным коллапсом" и "великой катастрофой"
Источник:Reuters
Власти Китая снова пригрозили Тайваню. Там пообещали "ускоренный коллапс" и "крупную катастрофу".
В частности, уверяют, что это случится, если страна решит официально провозгласить свою независимость . Об этом заявил официальный представитель Пекина Ма Сяогуан.
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Он добавил, что "провокации и вмешательства извне могут усилиться в следующем году". Дело в том, что Китай считает демократически управляемый Тайвань своей территорией и чтобы подтвердить свои претензии на суверенитет в последние два года лишь усилило военное и дипломатическое давление,
Китай готов приложить все усилия для мирного воссоединения с Тайванем, но будет действовать, если "красные линии" в вопросе независимости перейдут,
– сказал Ма Сяогуан.
И добавил, если Тайвань прибегнет хоть к каким-то провокациям, то они будут "вынуждены принять решительные меры", - добавил Ма.Внимание! На фоне визита спикерки Палаты представителей США Нэнси Пелоси в Тайвань в Вашингтоне в очередной раз подтвердили, что не поддерживают независимость острова. В то же время подчеркивают, что политика имела полное право на эту поездку
Тайвань призывает к диалогу
В заявлении тайваньский Совет по делам материка призвал Пекин "серьезно задуматься о своей деятельности по Тайваню и правильно оценить ситуацию".
Тайвань утверждает, что является независимой страной и клянется защищать свою свободу и демократию. Совет вновь призывал к равноправному диалогу. Также там заявили, что придерживаются политики "отказа от провокаций" для сохранения мира через Тайваньский пролив и в регионе.
Визит Пелоси и военные учения: предыстория
- Несмотря на все угрозы Китая, 2 августа Тайвань посетила спикер Палаты представителей США Нэнси Пелоси.
- Ее самолет сопровождали японские истребители , ведь вокруг острова Пекин начал военные учения.
- Поэтому на Тайване даже решили усилить уровень боевой готовности .
- Китайский журналист Ху Сидзинь фактически заявил о планах на вторжение на остров , назвав целью "учений" - "воссоединение Китая".