Китай проводит свою игру: какой может быть худший и лучший результат визита Си в Москву

Китай пытается навязать миру роль посредника в войне между Россией и Украиной. Страна уже имела некоторые дипломатические успехи в посредничестве по урегулированию конфликтов, поэтому сейчас попытается навязать враждующим сторонам свой мирный план.

Об этом в эфире 24 Канала заявил общественный и политический деятель из США, депутат от округа Рок в штате Висконсин Юрий Рашкин. Он добавил, что некоторые варианты, которые предлагает Китай, крайне невыгодны для Украины.

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Китай не хочет потерять страны Запада

По его словам, Китай подготовил несколько вариантов, которые он предложит России и Украине для урегулирования конфликта. Среди них худшим является тот, по которому Китай начнет поставки военной помощи России и существенно расширит свою поддержку стране-агрессору. Хотя этот сценарий он считает маловероятным.

"Фабрика под названием – Китайская народная республика, точно не заинтересованная потерять западных партнеров – Европу и США, с которыми имеет самый большой товарооборот. Но не известно, насколько долго это может продолжаться. Все больше и больше западных компаний сворачивают свое производство в Китае и возвращаются в США", – отметил Рашкин.

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Он добавил, что Китай позиционирует себя как страну, которая может помочь урегулировать конфликты между странами по дипломатическому пути. В качестве примера политик привел посредничество Китая в разрешении конфликта между Саудовской Аравией и Ираном.

"У них есть определенные успехи и они надеются посадить за стол переговоров Россию и Украину. Это также выглядит как один из самых плохих вариантов, означающий замораживание конфликта, по примеру Северной и Южной Кореи и ни одна из сторон к этому не готова сейчас", – подчеркнул Рашкин.

Чем слабее Россия, тем больше она зависит от Китая

Юрий Рашкин рассказал, что замораживание конфликта будет означать, что Россия оставит за собой оккупированные территории, а это не отвечает интересам Украины и стран Запада. По его словам, ранее Европа пыталась не допустить увеличения зависимости России от Китая.

Но чем слабее Россия, тем больше она зависит от Китая.

– подчеркнул он.

По его мнению, если бы китайский лидер Си Цзиньпин обратился к Путину с требованием окончить войну, то это было бы лучшим вариантом для Украины. В то же время оказание России помощи усилило бы конфронтацию из США.

"Хороший вариант, если бы Си Цзиньпин сказал: Володя (Владимир Путин – 24 Канал) сил у тебя нет, армия слабая, сворачивай это дело и айда к нам в Китай, будешь жить как свой", – добавил политик.

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