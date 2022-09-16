Путин – "шестерка" Си Цзиньпина: почему Китай хочет прекращения войны в Украине

Путин встретился с лидером Китая Си Цзиньпином. Тот объяснил российскому диктатору, что необходимо немедленно выводить свои войска из Украины, иначе путин проиграет полностью, и тогда Китай уже никак помочь россии не сможет.

Такое мнение 24 каналу озвучил журналист, международный обозреватель Иван Яковина. Ранее российский оппозиционный журналист и политик Игорь Яковенко рассказал, что Китай не собирается спасать путина.

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Китай обеспокоен украинским "кризисом"

Яковина отметил: путин сообщил, что слышит обеспокоенность Китая, как он говорит, украинским "кризисом", и готов ответить на все вопросы. Тем самым путин признал, что Китай им не доволен и что-то хочет изменить в этой ситуации.

Месяц назад у китайского МИД спросили, готов ли он помочь россии микрочипами, инвестициями и т.д. МИД ответил, что с удовольствием вернется к экономическому сотрудничеству с россией в тот момент, когда российские войска покинут территорию Украины,

– отметил журналист.

Международный обозреватель пояснил, что таким образом Китай прямо текст сообщил, что нужно заканчивать войну.

Китай боится смены режима в россии

По его словам, Китай боится смены режима в россии. В частности, что путин пойдет по пути Гитлера и в итоге потеряет все, а в россии изменится режим.

"Китай опасается, что следующий режим в россии может быть проамериканским, каким был режим Ельцина", - подчеркнул Яковина.

Он добавил, что Китай опасается международной изоляции, поскольку стремится стать самым могущественным государством планеты уже во второй половине 21 века. А без российских ресурсов и российских территорий, которые китайцы хотят осваивать, стать страной №1 не получится.

Путин – вассал Си Цзиньпина

Журналист продолжил, что сейчас путин является вассалом, "шестеркой" Си Цзиньпина. Поэтому Китай не хочет, чтобы он потерял свой пост.

Китай говорит прямо путину: "Заканчивай войну, и мы тебя спасем. Дадим тебе денег, инвестиций. Иначе мы ничем не сможем помочь",

– подчеркнул международный обозреватель.

Яковина подытожил, что сейчас путин не признает своих ошибок. Си Цзиньпин популярно объяснит путину, что тот что-то делает неправильно. Если он не завершит войну, то столкнется с гневом Китая.

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