Отношения между Пекином и москвой "охладились": почему рано радоваться

Си Цзиньпин встретился с путиным в Самарканде, после чего сложилось впечатление, что отношения между Пекином и москвой "охладились". Однако на самом деле сотрудничество россии с Китаем усилилось, Цзиньпину надо, чтобы россия не проиграла в войне.

Такое мнение 24 каналу озвучил президент общественной организации "Либерально-демократическая лига Украины" Артур Харитонов. Ранее президент США Джо Байден заявил, что фактов того, что Китай поставляет оружие россии, нет.

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Признаков "охлаждения" нет

Харитонов рассказал, что признаков "охлаждения" отношений между Китаем и россией нет. Есть то, что путин заявил, что он должен уточнить Си Цзиньпину цель и детали своей войны в Украине. Далее же четко и понятно, что Китай и россия будут усиливать свое сотрудничество.

Об этом заявил МИД Китая. Да и если посмотреть на круг лиц, присутствовавших на встрече с путиным – это вся китайская верхушка,

– отметил президент ОО "Либерально-демократическая лига Украины".

Глава совбеза россии уже в Пекине

Он продолжил: как следствие мы видим то, что глава совбеза россии патрушев уже в Пекине будет конкретизировать соглашения между путиным и Си Цзиньпином. Они касаются безопасности в странах и мире.

"Поверьте, если путин и Си Цзиньпин впервые после "кровавой Олимпиады" встретились лично, значит у них был повод о чем-то очень серьезно поговорить лично. Однако это явно не о том, что не нравится россиянам", – отметил Харитонов.

Возможные санкции от США

Президент ОО "Либерально-демократическая лига Украины" сказал, что, когда США заявили, мол, не видят фактов поставки оружия из Пекина в москву, они дают Китаю место для действий. Все же конкретных признаков, таких как дронов из Ирана – нет.

Америка дает Китаю возможность отступить, переосмыслить что-то и прямо бездействовать.

– подчеркнул он.

Китай за россию

Харитонов добавил, что Китай уже полноценно россии. Его пропаганда уже подготовила миллиардное население к тому, что поддержка россии и победа россии – это нормально. Напротив, если Си Цзиньпин скажет, что прекращает поддержку стране, которую он объявил топбратерским государством, это вызовет вопрос у китайцев.

"Прежде чем проанализировать Китай, нужно хорошо понимать, чем он на самом деле внутри", – подытожил он.

Харитонов о том, что отношения Китая и россии не "охладились": смотрите видео

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