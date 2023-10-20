О факте новых договоренностей между Россией и Китаем В военной сфере свидетельствует присутствие на форуме одного человека. Подробнее обо всем этом 24 Канала рассказал президент общественной организации "Либерально-демократическая лига Украины" Артур Харитонов.

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Россия финансирует войну за деньги Китая

На форуме Владимир Путин пытался держаться около Си Цзиньпина. По крайней мере, об этом свидетельствуют фото с события. Кроме того, говорят, что диктаторы имели разговор тет-а-тет.

Путин всячески подчеркивал, сколь для России важны торговые отношения с Китаем: товарооборот, строительство газопроводов. Однако не менее важно для Кремля поставки оружия и боеприпасов от Пекина.

Вопросы российской экономики, торговли, насыщения их бюджета – это вопрос оплаты Китая российской войны в Украине. Сейчас будет новый большой скачок Китая в Россию для развития их инфраструктуры и логистики. Это, безусловно, скажется в войне россиян в Украине. Россияне воюют с нами за китайские средства,

– подчеркнул Артур Харитонов.

Более всего Россия зарабатывает именно от КНР.

В частности, на встрече с Си Цзиньпином были главы ключевых нефтяных компаний России: Газпрома, Роснефти, Новатека. От них раздалось заявление, что в ближайшие месяцы Китай будет закупать тот масштаб нефти, который раньше закупала Европа.

"Мы понимаем, что Китай уже перекрыл пробелы, наложенные на Россию из-за ее действий в Украине Они будут получать те же деньги, и это большая проблема. Но это комплексный вопрос. Надо внимательно посмотреть на прибывших с Путиным", – отметил Харитонов.

Артур Харитонов о финансировании России через Китай: смотреть видео

Вместе с Путиным в Пекин прибыли почти все стратегические министры: начиная от главы МИД, заканчивая главой Центробанка. То есть говорили и о юане, и о финансовых операциях, что же очень важной составляющей существования России и продолжения боевых действий.

Среди прочих в Пекине также был директор федеральной службы по военно-техническому сотрудничеству. Путин этого не комментировал, в китайскую прессу это не попало кроме информации, что он присутствовал.

Это значит, что тема военной коллаборации поднималась. И это, конечно, коррелируется с последним конгрессным отчетом США, что Америка одновременно должна готовиться к войне с Россией и Китаем. По моему убеждению, не существует сценария, в котором Китай будет вести войну без участия России и своему бы

– подчеркнул Харинотов.

У Китая также есть проблемы

В то же время следует понимать, что у самого Китая есть фундаментальные проблемы. Экономика страны находится в ужасном состоянии, если сравнивать с ранее сложившейся ситуацией.

Откат неизбежен. Как говорят специалисты, Си Цзиньпин избрал идеологию против экономического развития. То есть, он не принимает решений, которые будут экономически значимыми. Он принимает решение исходя из идеологии. Ситуация плохо,

– отметил Харитонов.

При этом для Китая все равно дешево снабжать Россию. Те суммы, которые выделяют на содержание страны-террориста, относительно незначительны для китайского бюджета.

"Для проблемы – делиться с Россией военными технологиями и разработками. Россия больше не разрабатывает и не производит сама по себе. Во многом она зависит от Китая. Их совместные разработки руководствуются из Пекина", – подчеркнул Харитонов.

Перед открытием форума "Один пояс, один путь" были заявления российских чиновников, которые благодарили правительство Китая за содействие в военно-технологическом аспекте.

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