"Происходит перелом": почему визит Кулебы в Китай является незаурядным событием

Делегация во главе с главным дипломатом Украины Дмитрием Кулебой уже прибыла в Китай. Вместе с главой МИД Китая Ван И Кулеба должен обсудить пути достижения справедливого мира в Украине.

Поездка украинской делегации по приглашению китайской стороны является действительно очень важным событием для Украины. Об этом 24 Каналу рассказал политолог Олег Лесной, объяснив, что Китай приглашает нас к диалогу.

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Важная поездка

Накануне глава МИД Дмитрий Кулеба заявил, что одна из ключевых целей визита в Китай – нивелировать "конкуренцию" мирных планов. Вероятно, имелось в виду многообразие мирных инициатив, которые, в частности, поступали и от Пекина.

Этот визит является важным, потому что такого формата не было очень давно. И то, что это произошло не по нашей просьбе, а по приглашению китайской стороны – тоже важно. Потому что в Китае серьезно относятся к таким церемониям. То есть это приглашение к диалогу в переломный момент в геополитическом смысле. Интуитивно чувствуется какой-то перелом,

– отметил Олег Лесной.

Впрочем, убежден политолог, с излишним оптимизмом к этому также не стоит относиться. Все же Китай до сих пор отстаивает не интересы Украины, а прежде всего собственные и подыгрывает России.

"То, что этот визит является неудобным для России, можно увидеть уже и из сообщений в их прессе. Если россиянам что-то не нравится то, что происходит и они искривляют в свою сторону, то мы все правильно делаем", – добавил политолог.

Кроме того, визит Кулебы, вероятно, согласован с западными партнерами.

"Могут быть результаты. Но мегарезультат, которого нам бы хотелось, то есть, чтобы Китай прекратил помогать России, не будет. Потому что Китай уже выбрал сторону", – подытожил Лесной.