Китай усилит готовность своей армии к войне: в чем причина
Источник:Reuters
Китай будет всесторонне усиливать свою военную подготовку и подготовку к любой войне. Лидер страны консолидирует власть и готовит страну к затяжному противостоянию с США и всем Западом.
Президент Китая озвучил мнение, что безопасность страны становится все более нестабильной и неопределенной. Несмотря на это, политики Тайваня напуганы угрозой вторжения КНР. Они считают, что это может произойти в ближайшее время.
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Какие меры будут предприниматься в Китае
По словам Си Цзиньпиня, Китай всесторонне усилит обучение и подготовку своего войска к любой войне. Эти меры предпринимаются из-за нестабильной ситуации безопасности в мире.
В то же время, Китай является одной из тех стран, кто наращивает эту опасность. В частности, государство хочет присвоить себе Тайвань. Конфликт этих стран тянется уже на протяжении десятилетий.Обратите внимание! Китай считает своей территорией остров Тайвань, а также называет его отколовшейся провинцией, а не независимым государством. На протяжении десятилетий Пекин стремился изолировать Тайбэй на мировой арене, в частности оттеснял его дипломатических союзников и блокировал вступление острова в международные организации.
Конфликт Китая и Тайваня: что известно
- Си Цзиньпин заявил, что вопрос будущего Тайваня должен решить китайский народ. Однако Китай не отказывается применить силу.
- 23 октября на съезде Коммунистической партии Китая было объявлено о переизбрании Си Цзиньпина генеральным секретарем на третий срок. Китайский лидер озвучил очень важную речь, где подвел итог своей работы за последние 5 лет и очертил план на предстоящее пятилетие.
- Госдеп США одобрил потенциальную продажу Тайваню военного оборудования на 1,1 миллиарда долларов. Это произошло после агрессивных военных учений Китая вокруг Тайваня.
- По данным СМИ, Минобороны Тайваня подготовило отчет о военных учениях Китая у берегов острова. В документе говорится об имитации ударов по американским кораблям.