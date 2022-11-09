Китай усилит готовность своей армии к войне: в чем причина

Китай будет всесторонне усиливать свою военную подготовку и подготовку к любой войне. Лидер страны консолидирует власть и готовит страну к затяжному противостоянию с США и всем Западом.

Президент Китая озвучил мнение, что безопасность страны становится все более нестабильной и неопределенной. Несмотря на это, политики Тайваня напуганы угрозой вторжения КНР. Они считают, что это может произойти в ближайшее время.

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Какие меры будут предприниматься в Китае

По словам Си Цзиньпиня, Китай всесторонне усилит обучение и подготовку своего войска к любой войне. Эти меры предпринимаются из-за нестабильной ситуации безопасности в мире.

В то же время, Китай является одной из тех стран, кто наращивает эту опасность. В частности, государство хочет присвоить себе Тайвань. Конфликт этих стран тянется уже на протяжении десятилетий.

Конфликт Китая и Тайваня: что известно

Си Цзиньпин заявил, что вопрос будущего Тайваня должен решить китайский народ. Однако Китай не отказывается применить силу.

23 октября на съезде Коммунистической партии Китая было объявлено о переизбрании Си Цзиньпина генеральным секретарем на третий срок. Китайский лидер озвучил очень важную речь, где подвел итог своей работы за последние 5 лет и очертил план на предстоящее пятилетие.

Госдеп США одобрил потенциальную продажу Тайваню военного оборудования на 1,1 миллиарда долларов. Это произошло после агрессивных военных учений Китая вокруг Тайваня.

По данным СМИ, Минобороны Тайваня подготовило отчет о военных учениях Китая у берегов острова. В документе говорится об имитации ударов по американским кораблям.

Китай считает своей территорией остров Тайвань, а также называет его отколовшейся провинцией, а не независимым государством. На протяжении десятилетий Пекин стремился изолировать Тайбэй на мировой арене, в частности оттеснял его дипломатических союзников и блокировал вступление острова в международные организации.

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