Президент Китаю озвучив думку, що безпека країни стає "все більш нестабільною та невизначеною". Попри це, політики Тайваню нажахані загрозою вторгнення КНР. Вони вважають, що це може статися найближчим часом.

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Які заходи впроваджуватимуть у Китаї

За словами Сі Цзіньпіня, Китай усесторонньо посилить навчання та підготовку свого війська до будь-якої війни. Ці заходи впроваджують через нестабільну безпекову ситуацію у світі.

Водночас Китай є однією з тих країн, хто нарощує цю небезпеку. Зокрема, держава хоче присвоїти собі Тайвань. Конфлікт цих країн тягнеться вже протягом десятиліть.

Зверніть увагу! Китай вважає своєю територією острів Тайвань, а також називає провінцією, що відкололася, а не незалежною державою. Впродовж десятиліть Пекін прагнув ізолювати Тайбей на світовій арені, зокрема він відтісняв його дипломатичних союзників і блокував вступ острова в міжнародні організації.

Конфлікт Китаю та Тайваню: що відомо

Сі Цзіньпін заявив, що питання майбутнього Тайваню має вирішити китайський народ. Проте Китай не відмовляється застосувати силу.

23 жовтня на з’їзді Комуністичної партії Китаю було оголошено про переобрання Сі Цзіньпіна генеральним секретарем на третій термін. Китайський лідер озвучив дуже важливу промову, де підбив результати своєї роботи за останні 5 років та окреслив план на майбутнє п'ятиріччя.

Держдеп США схвалив потенційний продаж Тайваню військового обладнання на 1,1 мільярда доларів. Це трапилося після агресивних військових навчань Китаю навколо Тайваню.

За даними ЗМІ, Міноборони Тайваню підготувало звіт про військові навчання Китаю поблизу берегів острова. У документі мовиться про імітацію ударів по американських кораблях.

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