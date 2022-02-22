Китай відреагував на рішення Росії про легітимізацію бойовиків на Донбасі

22 февраля 2022 , 11:21
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Источник:

"РБК-Украина"

На экстренном заседании Совета безопасности ООН Китай высказался по поводу признания оккупированных Россией территорий Донецкой и Луганской областей. В заявлении говорилось, что все стороны должны быть сдержанными.

Об этом сообщил постоянный представитель КНР при ООН Чжан Цзюнь. В то же время он подчеркнул, что необходимо избегать каких-либо действий, которые могут усилить напряженность.

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Китай призвал к миру

Мы приветствуем и поощряем все усилия и призываем заинтересованные стороны продолжать диалог и консультации для поиска разумных решений проблем друг друга на основе равенства и взаимоуважения.
– заявил представитель КНР.

Как отметил Цзюнь, ситуация, которая сейчас сложилась в Украине, является следствием многих сложных факторов. Кроме того, он добавил, что государства должны разрешать международные споры мирными методами согласно уставу ООН.

Экстренное заседание Совбеза ООН: что известно

  • Вечером 21 февраля Владимир Путин созвал заседание совета безопасности России. После его окончания глава государства-агрессорки сделал абсурдное заявление, признав оккупированные Россией территории Донецкой и Луганской областей.
  • В связи с этим министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба в ночь на 22 февраля заявил, что Украина требует созвать заседание Совета Безопасности Организации Объединенных Наций. Это следует сделать из-за преступных действий России.
  • Франция отреагировала на абсурдное решение Путина о признании независимости боевиков. Эммануэль Макрон призвал собрать экстренное заседание Совета Безопасности ООН.
  • В то же время в Европейском Союзе также поддержали срочный созыв Совбеза Организации Объединенных Наций. Об этом сообщил глава европейской дипломатии Жозеп Боррель.
  • Кроме того, США тоже выступили за срочное собрание Совбеза ООН. Постоянный представитель США при ООН подчеркнул, что признание Россией боевиков угрожает международному порядку.
  • Совбез ООН собрался на экстренное заседание 22 февраля, которое началось около 4:00 по киевскому времени. Признание Россией боевиков осудил ряд стран.
  • На заседании Совбеза выступил представитель Украины при Организации Объединенных Наций Сергей Кислица. Его речь была сразу после выступления российского представителя Василия Небензи.

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Автор: Олена Данилів