Китайские часы начинают указывать на Москву: время играет против Украины?

Пока союзники по антироссийской коалиции с опозданием и осторожностью вводят санкции, медленно реагируя на механизмы их обхода агрессором, а Украина умоляет ускорить военную помощь, за пределами нашего внимания разворачиваются события гораздо большего масштаба. Далее читайте в эксклюзивном блоге для сайта 24 Канала.

Каким преимуществом пользуются автократии

Эти события могут кардинально повлиять на ход российско-украинской войны. Но об этом поговорим чуть ниже.

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Что же происходит сейчас? Очевидно, что из-за демократичности устройства стран Запада все внешнеполитические решения наших союзников должны быть единогласными. Именно поэтому часто рождаются путем тяжелых переговоров и взаимных компромиссов, отнимающих много ценного времени, особенно во время войны, требующей мгновенных реакций. В то же время автократия действует быстро, обходя долгие бюрократические публичные процессы обсуждений, торгов и убеждений, что дает значительное преимущество во времени.

Но это не единственное преимущество, которым по полной пользуется наш враг. Продолжая финансировать нефтедолларами некоторых своих союзников внутри Евросоюза, России иногда удается тормозить, сдерживать и откровенно блокировать процесс наложения действительно тяжелых санкций, которые могут серьезно подкосить относительную экономическую стабильность своей страны. Также Россия активно работает с оппозиционными кругами внутри государств-сторонников Украины, тратя колоссальные ресурсы на подрывную деятельность с помощью отдельных политиков и внутренних СМИ.

Все это вместе с неторопливым процессом принятия решений по поставке современных образцов вооружения и боеприпасов влияет на потерю важного времени и инициативы в военных действиях, что приводит к затягиванию хода войны.

В результате возникает вопрос – на кого играет время? На Украину, которая рассчитывает на действенность санкций, которые должны свергнуть российский режим изнутри, и преимущество на поле боя благодаря мощной военной помощи коалиции? Или, может быть, время работает на врага?

На что надеются в Кремле

Давайте проанализируем на что рассчитывает Кремль и где скрывается опасность для Украины?

На фоне героической борьбы украинцев, в США, между тем, констатируется небольшое, но устойчивое увеличение поддержки электоратом экс-главы Белого дома Дональда Трампа. Все чаще можно услышать голоса об усталости от поддержки Украины. Поэтому, по мнению россиян, вероятность теоретической победы Трампа на выборах 2024 года и его видение окончания войны путем остановки поставок оружия Украине и ее территориальным уступкам в пользу России становится все более реалистичной.

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Что же тогда может нас ждать? По сценарию Кремля, США могут отвлечься от Украины. В таких условиях у нас не хватит оружия и боеприпасов для освобождения своей территории. Западная Европа будет подражать мировым инициативам Америки, а европейский избиратель, который, в свою очередь, устал от подорожания цен на топливо и, как следствие, на большинство товаров и услуг в странах ЕС, скорее всего, поддержит территориальные уступки Украины ради прекращения войны. Речь ведь не о территориальных уступках европейцами.

В такой ситуации даже с учетом помощи братских стран Балтии и Польши будет крайне сложно отбиться от близкой и достаточно мощной военной коалиции России, Ирана и Китая.

Именно так. Китай, наконец переизбравший на очередной 5-летний срок товарища Си Цзиньпина, а также назначивший нового министра обороны, которым стал Ли Шанфу, ранее известный своим тесным сотрудничеством с Россией по закупке боевых самолетов и оборудования у компании "Рособоронэкспорт", теперь может спокойно вернуться к более активной и даже агрессивной внешней политике противостояния коллективному Западу.

Преимущества Китая перед Россией

Оставив процесс внутриполитической перезагрузки позади, можно сосредоточиться на достижении своих целей на пути к мировому лидерству. На этом пути сегодня стоит вечный противник Поднебесной – США. Для этого им нужно поддерживать противников Вашингтона.

И что же в таком случае может помешать Китаю? Китайцы могут понести потери от болезненных американских санкций, которые одновременно компенсируются преимуществами, полученными от тесного сотрудничества с Россией.

О каких преимуществах говорится?

Во-первых , многолетние строгие санкции на примере Ирана не препятствуют создавать летальное оружие и при этом практически открыто поставлять его в Россию. К тому же, недавно заместитель министра обороны США по политическим вопросам Колин Каль заявил, что Иран почти вплотную подошел к процессу создания атомной бомбы, расщепители для которой может изготовить примерно за 12 дней.

, многолетние строгие санкции на примере Ирана не препятствуют создавать летальное оружие и при этом практически открыто поставлять его в Россию. К тому же, недавно заместитель министра обороны США по политическим вопросам Колин Каль заявил, что Иран почти вплотную подошел к процессу создания атомной бомбы, расщепители для которой может изготовить примерно за 12 дней. Во-вторых , воевать против исторического идеологического врага в лице Запада и США руками русских солдат для Китая кажется очень выгодным. Не вступая в войну самостоятельно, ослабить и истощить врага чужими силами – очень удобно.

, воевать против исторического идеологического врага в лице Запада и США руками русских солдат для Китая кажется очень выгодным. Не вступая в войну самостоятельно, ослабить и истощить врага чужими силами – очень удобно. В-третьих , в обмен от России получать жизненно важные энергоресурсы, нефть и газ ниже себестоимости, в отличие от всего мира, при этом наращивая свою экономическую мощь.

, в обмен от России получать жизненно важные энергоресурсы, нефть и газ ниже себестоимости, в отличие от всего мира, при этом наращивая свою экономическую мощь. В-четвертых, обеспечить себе лояльность российского руководства по вопросу фактического освоения и заселения территорий Дальнего Востока.

И это только очевидные преимущества. Словом, очень привлекательные плюсы на фоне практически нерабочих санкций, которые уже научились почти безболезненно обходить. А на Западе в это время реагируют медленно и неохотно, явно проигрывая умельцам по обходу санкций.

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Совокупность этих факторов позволяет Китаю выдвигать ультиматум США по Тайваню, а значит, поставить американцев перед выбором между отказом поддержки Украины или Тайваня. Очевидно, в Кремле рассчитывают, что и без того лояльный к России Трамп, в случае победы на выборах в конце 2024 года, сможет пойти на компромисс с товарищем Си.

Вполне реально, что Иран и Китай смогут нарастить военную поддержку России по всем направлениям. Украина рискует остаться без внешних финансов, оружия и боеприпасов, в меньшинстве, хотя и с дружественными Польшей и странами Балтии, однако против крупнейших мировых военных игроков. Это возможная новая реальность, которую следует предусмотреть в нашей внешнеполитической стратегии.

Контрнаступление ВСУ все решит

Конечно, команда президента Украины осознает все эти риски и вместе с союзниками ежедневно работает над невозможностью реализации такого сценария. Одновременно углубляют коммуникацию с китайской стороной, традиционно придерживающейся очень взвешенной и сдержанной внешней политики.

Официальная позиция КНР по вопросу неприкосновенности международно признанных границ суверенных государств исторически остается неизменной. Уважение международного права является основой для устойчивых дипломатических отношений между нашими народами. Учитывая это, вероятность внедрения российской повестки дня пока кажется достаточно низкой.

Тем временем война за справедливый мир и свободу продолжается. Украинское контрнаступление расставит все на свои места. В течение этой войны мы уже не раз доказали, что знаем, как действовать в ситуациях, когда на первый взгляд все складывается против Украины, как на поле боя, так и на дипломатическом фронте. И эта ситуация не исключение.

Не хотел бы преждевременно огорчать наших врагов, но немного открою занавес – очень скоро мир будет ошеломлен очередной военно-дипломатической победой Украины. Ждать осталось недолго.