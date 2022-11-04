Лидер Китая выступил против применения Россией ядерного оружия в Европе

Кремль заявляет, что Китай является надежным союзником России. Однако в Пекине 4 ноября принимали у себя канцлера Германии и заявили, что против эскалации Путиным войны в Украине.

Немецкий канцлер Олаф Шольц встретился с китайским лидером Си Цзиньпином. Главы обоих государств обсудили немало вопросов, в том числе затронули тему российско-украинской войны.

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Запуск ядерных ракет Россией – красная линия для Китая

Президент Китая в ходе переговоров с Шольцем призвал международное общество отбросить разговоры об угрозе российского ядерного оружия. Фактически Си Цзиньпинь выступил против ядерной войны, разговоры о которой, очевидно, учащаются в Кремле. По словам главы КНР, изменение риторики о ядерной угрозе поможет предотвратить "кризис на евразийском континенте".

Возможно, Си Цзиньпинь прав, однако все же следует признать, что прекращение разговоров о ядерной войне просто так не остановит Путина. Если российский диктатор задумал уничтожить украинцев с помощью ядерной бомбы, то на это не повлияет информационный контекст.

Но американские СМИ сообщают, что высказывания главы Китая являются посланием президенту России о том, что ядерные угрозы неприемлемы и не укрепляют "дружбы" между двумя странами.

России не удается ядерный шантаж

Бывший сотрудник СБУ и эксперт Украинского института будущего Иван Ступак ранее комментировал ядерный шантаж Путина. По его словам, вероятность применения Россией ядерного оружия все же есть, ведь невозможно предположить, что на уме у диктатора.

Однако государства Европы и США уже не ведутся на российскую пропаганду и ультиматумы Кремля. Можно констатировать, что российский лидер выбрал провальный план, потому что Украина не сложила оружие под давлением разговоров о применении ядерных ракет.

Если все же Путин решит нажать на красную кнопку – это означает, что он проиграл в этой войне и "вторая армия мира" окончательно потеряла способность побеждать.

Джозеф Грегори Махони, профессор политики Восточно-Китайского университета в Шанхае, прокомментировал ситуацию. Он сказал, что некоторые европейские лидеры надеются, что Китай использует свою позицию "друга России", чтобы удержать Москву от нажатия на ядерную кнопку.

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