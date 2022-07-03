Китай ждет, когда Россия упадет, – Фейгин
У Китая есть то, что нужно России для усиления. Однако там не заинтересованы в том, чтобы хоть чем помогать стране-агрессору.
Почему Китай хочет ослабления России
Напротив, Китаю выгодно, чтобы Россия заметно ослабла и сама подползала к ним с просьбами о сотрудничестве и помощи. Об этом сказал российский правозащитник Марк Фейгин. Свое мнение он высказал 24 каналу.
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Китай ведет свою очень тонкую и замысловатую игру,
– сказал Фейгин.
К примеру, то, что НАТО официально признал Россию своей стратегической угрозой, а Китай – оппонентом, даже такие заявления для азиатской страны тоже полезны.
"У Китая только одно требование, мол, отдайте нам Тайвань. Они понемногу добиваются этих уступок. Москва же хочет всю Восточную Европу", – добавил правозащитник.
Поэтому он считает, что из-за этого Китай и держится гораздо скромнее. Однако от победы или поражения Запада в противостоянии с Москвой зависит судьба Тайваня.
Китай действительно наращивает военный бюджет и свою армию. Все это с учетом того, что они ждут, когда Россия упадет,
– подчеркнул Фейгин.
Кратко о конфликте Китая и Тайваня
- Китай считает Тайвань своей провинцией, однако США поддерживают отдельность острова, фактически от Пекина не зависящего.
- Недавно президент США Джозеф Байден заявил, что его государство будет защищать Тайвань в случае вторжения Китая. В то же время в МИД Китая выразили "решительное недовольство" такой позицией.
- 14 июня стало известно, что Китай может готовиться к спецоперации на Тайване. Президент Си Цзиньпин подписал указ, предусматривающий "невоенное" использование вооруженных сил.
- Однако еще в 2021 году сообщалось, что США и Япония разработали совместный военный план по защите этих территорий. Поэтому, по мнению аналитиков, война может оказаться неизбежной.
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