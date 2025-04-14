Путин подставил Си Цзиньпина в критический момент: при чем тут история с наемниками

Делаю этот блиц-анализ о причинах использования граждан Китая Россией в войне против Украины, поскольку эта тема может иметь более широкие стратегические последствия, чем это кажется на первый взгляд. Не забываем – дьявол кроется в деталях. Этот кейс со временем может иметь неожиданные отголоски.

Рекламная кампания "умереть за дорого" добралась уже до Китая

Итак, если максимально лаконично, то уже стало очевидным, что россияне не желают умирать ради болезненных амбиций Владимира Путина. Далее читайте в эксклюзивной колонке для сайта 24 Канала.

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Даже сумма контракта, которая постоянно увеличивается, уже не мотивирует. Особенно учитывая необратимые потери в около 30 тысяч ежемесячно и более 933 тысяч с начала полномасштабного вторжения России в Украину.

Действительно, цифра потерь России ужасная и поражает. Но реагирует ли на нее Путин хоть каким-то образом и хочет ли сохранить жизни граждан своей страны? Конечно, нет. На сложившуюся ситуацию кремлевский вождь реагирует максимально прагматично и хладнокровно. То есть, если россияне не хотят умирать в необходимом количестве, то должен умирать кто-то другой.

Не секрет, что на фронт давно отправляют гастарбайтеров, угрожая тюрьмой. Проводят широкую агитационно-рекламную кампанию в небогатых странах Ближнего Востока и Средней Азии, активно используя различные социальные сети. Оттуда и йеменские хуситы и другие любители легких денег.

Как видим, рекламная кампания под рабочим названием "умереть за дорого" добралась и до Китая. А вот здесь все сложнее. Путин такими действиями фактически втягивает Китай в войну напрямую. Связывает Китай на крови. Да, это уже не просто гнать 80% подсанкционной контрабанды и поставлять необходимые товары двойного назначения для российского ВПК, как отмечает верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Кая Каллас. Это непосредственное участие граждан Китая в боевых действиях на стороне агрессора.

Си еще припомнит это Путину

Здесь главный вопрос, в котором нужно разобраться:

китайские власти реально не знали, что на территории Китая Россия вербует себе "пушечное мясо"? В это поверить очень сложно, если понимать, что такое внутренняя политика Китая;

или просто закрывала на это глаза и не мешала России делать "грязные дела" на своей территории.

Действительно, и первый, и второй вариант для Китая не самые лучшие. В первом, это показывает, что Китай далеко не все контролирует в сегменте внутреннего интернета и фактически является марионеткой в игре российских спецслужб. А во втором – вообще становится реальным, а не номинальным соагрессором, как Беларусь. Это может иметь для экономики и политики Китая абсолютно катастрофические последствия, учитывая геополитические амбиции Китая на роль лидера нового мира.

Убежден, что Си Цзиньпинь, услышав о пленении граждан Китая и то, что китайцев в армии России еще не один десяток, был просто безгранично разъярен, мягко говоря. Даже военных из Северной Кореи россияне так жестоко не используют как расходный материал, как китайцев.

Си, конечно, промолчит, поскольку поднимать градус – это не в стиле политики Китая, но россиянам он точно это вспомнит и еще не один раз.

Как мы видим, так и произошло. Китай активно натягивает "дипломатическую ширму", прячась за широкими и нейтральными формулировками, но даже невооруженным глазом видно насколько для Пекина это дискомфортно. Китай в позиции – когда нельзя промолчать и нужно публично оправдываться. Это однозначно слабая позиция, в которую его умышленно поставил Путин. Говоря по простому – банально подставил.

Да, мы четко осознаем разницу между регулярными войсками Северной Кореи и наёмниками из Китая. Но фактически и первые, и вторые воюют за государство-агрессора и глобального террориста – Россию. В этот пояс неуклюже попал Си, еще и на фоне новой торговой войны с США и накануне прямых переговоров с Дональдом Трампом.

Вне сомнения, Путин убил двух политических зайцев одновременно.

Первое – это подставил Си и замазал его в крови;

а второе – это подыграл своему новому-старому другу Трампу, поднося Си "тепленького" прямо к прямым переговорам в заведомо некомфортной, а значит, слабой позиции.

Шанс для Украины

Из этой ситуации мы должны выжать политический максимум. С одной стороны, фиксируя реальное присутствие китайцев на поле боя, но с другой – давая понять, что мы осознаем, что именно Путин подло подставил Си. В то же время мы готовы к конструктивным переговорам с Китаем. Действительно, это возможно. Это та дипломатическая позиция, которую мы очень давно ждали – когда не мы заинтересованы в диалоге с Китаем, а наоборот.

Может ли Китай, понимая весь комплекс рисков, поставить на паузу подсанкционные взаимоотношения с Россией? Думаю, да. Более того, осознавая, что на самом деле Россия и Китай не друзья, продолжить делать ставку на сближение с Европой, частью которой является и Украина.

Все эти аспекты нужно тонко и аргументированно донести до китайской стороны, без эмоций и лирики. Украина может быть надежным партнером, а Россия пусть остается в роли сырьевого придатка без права голоса и ни на что больше не претендует. Тем более подставлять под удар китайского лидера, когда на кону очень сложная геополитическая игра, которую Китай не может себе позволить проиграть. Америка сходит с исторической сцены, и Китаю нужно быстро реагировать на тот вакуум, который образуется в результате восхождения США как геополитического лидера. Сейчас Пекин ни в коем случае не может отворачиваться на непредсказуемые действия России. Путин, это очень хорошо понимает и играет свою игру.

Да, это уже совсем другой уровень "геополитического дзюдо" – направлять энергию России против нее самой. Способны ли наши дипломаты разыгрывать насколько нелинейные комбинации, покажет только время.