Пленные китайцы рассказали, чем занимались на родине до боевых действий в Украине

Китайские граждане Ван Гуанцзюнь и Чжан Ренбо, которых взяли в плен в Донецкой области, рассказали, как оказались на войне в Украине. Как оказалось, оба мужчины хотели немного заработать, но в итоге не получили выплат от России.

Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на слова китайских военнопленных во время пресс-конференции, проведенной СБУ, цитирует OBOZ.UA.

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Чем занимались пленные граждане Китая до войны в Украине

Китайский пленный Ван Гуанцзюнь на пресс-конференции 14 апреля рассказал, что до участия в войне против Украины имел обычную работу, семью, а именно жену и родителей. Однако после потери работы решил вступить в ряды российской армии.

В свою очередь Чжан Ренбо родился в довольно состоятельной семье и не имел проблем с едой или повседневными вещами. Однако он не ожидал, что окажется в Украине.

Я сначала поехал в Россию с целью путешествовать, а потом решил заработать денег, но не ожидал, что в конце концов я окажусь именно в такой ситуации,

– рассказал Чжан Ренбо.

По словам переводчика, произношение у пленных китайцев довольно приличное и грамотное. Так в основном разговаривают в северном регионе КНР.

К слову, ранее Владимир Зеленский заявлял, что несколько сотен граждан Китая принимают участие в войне против Украины на стороне России. По словам президента, страна-агрессор пытается затянуть войну, используя даже жизни граждан КНР.

О том, что двух китайских граждан взяли в плен стало известно 8 апреля после сообщения Владимира Зеленского. В Пекине на это отреагировали, заявив, что проверяют эту информацию и работают вместе с украинской стороной.