Как в России появилась китайская военная техника: политолог-международник назвал два варианта

Чеченский диктатор Рамзан Кадыров показал видео с китайской бронетехникой, закупленной для его подразделений. Если Китай действительно снабжает Россию техникой, то это может быть своеобразным сигналом для стран Запада.

Об этом 24 Каналу рассказал политолог-международник Максим Яли. По его словам, есть только два варианта, как техника оказалась в России: либо Китай продает напрямую, либо это реэкспорт из третьих стран.

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Цена этих поставок очень высока

Если это реэкспорт, то Пекин должен дать официальное согласие на перепродажу военной техники собственного производства. Возможно, для этого была привлечена Северная Корея.

Это сигнал Вашингтону, что в случае полного унижения и поражения России на поле боя Китай этого не допустит и готов рассмотреть поставки более серьезной техники и боеприпасов.

– заявил Яли.

Максим Яли о поставках китайской военной техники в Россию: смотреть видео

Он добавил, что пока не стоит делать поспешные выводы, ведь слишком велика цена прямого сотрудничества Китая и России. Кроме этого, Пекин ожидает результатов контрнаступления Украины.

"Китайская экономика сильно зависит от санкций, особенно со стороны ЕС и США, которые являются главными рынками сбыта китайской продукции. Особенно, если учесть, что только в этом году Китай полностью оправился от пандемии коронавируса и восстанавливает экономику", – подчеркнул политолог-международник.

Официально Китай не собирается помогать России

Яли считает, что Китай не станет размениваться на несколько миллиардов долларов, которые может получить в результате поставки военной техники, в то же время ставя под риски торговлю с западным миром, которая оценивается в несколько сот миллиардов долларов ежегодно.

Официальные заявления Пекина не изменяются с начала полномасштабного вторжения: они не собираются поставлять оружие ни одной стороне конфликта, но и не одобряют поставки оружия со стороны Запада.

"Условно говоря, переставайте поставлять оружие, прекращайте огонь и начинайте мирные переговоры. Это вариант, который полностью устраивает Россию и Китай. Это способ не допустить, чтобы автократия потерпела поражение от демократии", – добавил он.

Что известно о китайской бронетехнике в России