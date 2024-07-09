Лукашенко сменил вассала: зачем Китай проводит совместные военные учения с Беларусью

В Беларусь прибыли военные Народно-освободительной армии Китая, которые должны принять участие в совместной "антитеррористической тренировке" с белорусами. Учения продлятся до 19 июля.

Президент ОО Либерально-демократическая лига Украины Артур Харитонов рассказал 24 Каналу, что ранее сотрудничества между Китаем и Беларуси в милитаристской сфере не наблюдалось. Сейчас Пекин строит огромную конструкцию автократического блока.

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Расширяет свое присутствие

Соответственно это событие следует рассматривать во взаимодействии с другими. В частности с тесным сотрудничеством России и Северной Кореи.

Китай активно заводит Россию в Северную Корею. Они восстановили систему коллективной безопасности. Теперь северокорейцы могут служить целям армии России в Украине, а Россия получила право размещать свои войска на территории КНДР. Также Россия угрожает Филиппинам и готовится участвовать в войне за Тайвань,

– пояснил Харитонов.

В то же время Китай расширяет свое присутствие в Восточной Европе. Раньше это были соглашения и декларации, а сейчас Беларусь интегрируется в БРИКС (уже в октябре в Казани Минск станет членом организации). Также она присоединилась к ШОС.

Сразу после вступления Беларуси в ШОС, 8 июля, начались совместные учения белорусских и китайских военных.

Войска Китая вблизи границы с Украиной

Китайские военные были завезены на парад, проводившийся в день независимости Беларуси. По его мнению, они не уехали оттуда, а присоединились к военным, прибывшим из Китая на учения. Также в Минск приехала военная делегация из Пекина, чтобы договариваться о военном образовании и подготовке белорусских офицеров.

Все это свидетельствует о том, что теперь Минск подчиняется напрямую Пекину, а не Москве. Беларусь сегодня себя ведет как прямой вассал Китая,

– отметил Артур Харитонов.

Он добавил, что сейчас китайские войска расположены не только вблизи границы со странами НАТО, но и с Украиной. Учения военных Беларуси и Китая происходят в Брестской области – неподалеку от Киева.

"В день начала учений россияне осуществили обстрел Киева, который привел к ужасным событиям. Очевидно, что китайцы за ним наблюдали, и это подтверждает тот факт, что все атаки против Украины россияне верифицируют в Пекине", – подчеркнул Харитонов.