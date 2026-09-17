Жаль, что Китай не на нашей стороне в этой войне, – Зеленский

Российская армия активно использует в войне против Украины технологии и оборудование, поставляемые из Китая. В то же время Пекин избегает оказания политического давления на Москву с целью прекращения боевых действий, хотя и располагает для этого всеми рычагами влияния.

Китай не поддерживает Украину в войне. Об этом рассказал президент Владимир Зеленский в интервью японскому изданию NHK.

Что сказал Зеленский о Китае?

Глава государства подтвердил, что лично видел в Украине остатки реальной ракеты северокорейского производства, которой ударили оккупанты. При этом он отметил, что непосредственно китайских ракет пока не фиксировали.

Несмотря на отсутствие готового оружия из КНР, страна-агрессорка получает оттуда критически важные компоненты. По словам Зеленского, оборудование поступает в Россию, вероятно, вместе со специалистами и технологиями.

Президент также обратил внимание, что Китай не использует свое колоссальное влияние на Россию, чтобы остановить агрессию. Украинский лидер подчеркнул, что в условиях жестких санкций, изоляции банковских систем и зависимости от теневого флота Москва очень уязвима к позиции Пекина.

Я не вижу, чтобы Китай давил на Россию с целью прекращения войны. Я никогда этого не видел. Возможно, они делают это во время своих двусторонних встреч. Не знаю,

– заявил Зеленский.

Глава государства выразил сожаление, что КНР политически не стоит на стороне Украины. Он добавил, что Пекин демонстрирует большую открытость России и готовность ей помогать, что для такой большой страны означает очень много.

Конечно, Китай может найти способ подтолкнуть Путина к переговорам. Я уверен. Но они этого не сделали. И если ты можешь, но не делаешь, то это поддержка или нет,

– сказал глава государства.

Также украинская разведка отмечала, что Россия столкнулась с дефицитом китайских реактивных двигателей для БПЛА, – ГУР. Благодаря международным санкциям оккупантам стало значительно сложнее получать комплектующие для своих беспилотников.