Кто взял в плен граждан Китая в Донецкой области: стало известно, военные какой бригады это сделали
- Двух граждан Китайской Народной Республики в Донецкой области взяли в плен воины 81 отдельной аэромобильной Слобожанской бригады ДШВ.
Двух граждан Китая в Донецкой области взяли в плен военные 81 отдельной аэромобильной Слобожанской бригады ДШВ.
Об этом сообщили в пресс-службе бригады, а также источники Украинской правды в Силах обороны.
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Граждан Китая взяли в плен в Донецкой области
Указывается, что граждане Китайской Народной Республики находились на стороне врага – в зоне боевых действий, вооруженные, в составе подразделения российских оккупационных войск.
Сейчас с пленными работают украинские правоохранители, проводя необходимые процессуальные действия.
Согласно информации источников УП, упоминания об участии китайцев в войне на стороне России фиксировались в радиопереговорах российских военных на Северском направлении уже несколько недель. Однако только после захвата в плен первых двух китайцев, эта информация подтвердилась.
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Напомним, что президент Владимир Зеленский 8 апреля сообщил, что Силы обороны Украины взяли в плен в Донецкой области двух граждан Китая, которые воевали в составе российской армии.