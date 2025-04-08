Кто взял в плен граждан Китая в Донецкой области: стало известно, военные какой бригады это сделали

Двух граждан Китая в Донецкой области взяли в плен военные 81 отдельной аэромобильной Слобожанской бригады ДШВ.

Об этом сообщили в пресс-службе бригады, а также источники Украинской правды в Силах обороны.

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Граждан Китая взяли в плен в Донецкой области

Указывается, что граждане Китайской Народной Республики находились на стороне врага – в зоне боевых действий, вооруженные, в составе подразделения российских оккупационных войск.

Сейчас с пленными работают украинские правоохранители, проводя необходимые процессуальные действия.

Согласно информации источников УП, упоминания об участии китайцев в войне на стороне России фиксировались в радиопереговорах российских военных на Северском направлении уже несколько недель. Однако только после захвата в плен первых двух китайцев, эта информация подтвердилась.

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Напомним, что президент Владимир Зеленский 8 апреля сообщил, что Силы обороны Украины взяли в плен в Донецкой области двух граждан Китая, которые воевали в составе российской армии.