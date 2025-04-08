Госдеп США резко отреагировал на попадание китайских солдат в плен ВСУ

В США отреагировали на информацию о захвате украинскими военными двух китайских граждан, которые воевали на стороне России. В частности там отметили, что "Китай – основной пособник России в войне".

Сообщает 24 Канал со ссылкой на пресс-секретаря Государственного департамента США Тэмми Брюс во время пресс-брифинга в Вашингтоне.

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Как в США отреагировали на китайский военных в плену ВСУ

Пресс-секретарь Госдепа заявила, что США знают о захвате в плен двух китайских граждан, которые принимали участие в боевых действиях на стороне России в Украине. Она назвала эти сообщения "тревожными".

Тревожит то, что китайские солдаты попали в плен. Мы знаем о сообщениях о том, что Украина захватила двух китайских граждан, которые воюют на стороне России в Украине. Китай – основной пособник России в войне в Украине,

– отметила пресс-секретарь Госдепа.

Брюс добавила, что Китай поставляет почти 80% товаров двойного назначения, которые необходимы России для продолжения ведения войны.

Она также напомнила слова президента США Дональда Трампа о том, что дальнейшее сотрудничество между "этими двумя ядерными державами только углубит глобальную нестабильность и сделает Соединенные Штаты и другие страны менее безопасными, менее защищенными и менее процветающими".