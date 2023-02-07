Прецедент шара очень серьезный, – военный эксперт сказал, что испытывал Китай в США

Соединенные Штаты сбили китайский разведывательный шар в своем воздушном пространстве. Этот прецедент является очень серьезным.

Вашингтон четко дал понять Пекину, что такие инциденты не представляют никакой угрозы для США. Об этом 24 Каналу рассказал военный эксперт Петр Черник.

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Почему инцидент с пулей очень серьезный

Однако сам прецедент этого шара действительно серьезный,

– заметил военный эксперт.

По его мнению, инцидентом с шаром Китай преследовал цель "прощупать" Соединенные Штаты на способность военного ответа. Так, КНР созрела бросать вызов США в части мировой гегемонии.

Сегодня от результатов войны России против нашего государства будет зависеть очень многое в мире. Украина должна обязательно победить, поскольку даже непонятный промежуточный результат будет сигналом всему тираническому миру, что якобы "им можно все".

Кроме того, по словам военного эксперта, вопрос Тайваня решается военным методом и никаких дипломатических методов для китайцев здесь не существует.

Черник объяснил, почему инцидент с китайским шаром в США серьезный: смотрите видео

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