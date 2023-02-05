Блинкен отменил поездку в Китай: какие могут быть последствия
Вчера США сбили китайский якобы шар-разведчик, появление которого в небе над Соединенными Штатами вызвало напряженность в отношениях двух стран. В США считают этот аэростат шпионом. Официальный Пекин выразил протест по этому поводу. А Госсекретарь США Энтони Блинкен отменил свой визит в Китай.
Бывший сотрудник СБУ и эксперт "Украинского института будущего" Иван Ступак считает, что последствия этого события могут носить в первую очередь дипломатический характер. Об этом он рассказал 24 Каналу.
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Может возникнуть дипломатическое напряжение
По его словам, когда говорится, что якобы начнется война между США и Китаем, "судный день" и так далее, нужно посмотреть на эту ситуацию в контексте экономических связей США и Китая.
Товарооборот за 2022 год между Китаем и Соединенными Штатами составил 760 миллиардов долларов. Китай продал свои товары Соединенным Штатам на примерно 560 миллиардов. На такую же сумму Пекин продал товаров и в ЕС,
– напомнил он.
По мнению эксперта, если возникнут напряженные отношения или боевые действия между Китаем и США, Евросоюз изберет сторону Соединенных Штатов. А это значит, что Китай не сможет продать свои товары в последующие годы на сумму около 1,2 триллиона долларов.
"Напомню, что товарооборот между Китаем и Россией за 2022 год (в прошлом году он значительно вырос благодаря продаже Россией своей нефти) составляет почти 200 миллиардов долларов. Поэтому в военную историю между Китаем и США я не верю. А дипломатическое напряжение – может быть", – отметил Ступак.
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Новая стратегия разведки Китая
Он объяснил вероятность того, может ли воздушный шар, залетевший в небо США, быть шпионом.
"Чем проще устройство, тем легче шпионить. Возможно, этот аэростат отслеживал перемещение в акваториях, в портах, поскольку этих шаров было обнаружено достаточно много", – отметил он.
По его словам, мы увидели новую стратегию разведки Китая. Хотя для них она уже, возможно, не нова, но была замечена только сейчас.
Существует несколько видов разведки. 90% информации можно получить из открытых источников – главное, правильно ее анализировать. Есть техническая разведка – прослушивание каналов связи – телефонов, почты, мессенджеров, радиосвязей. Спутниковая разведка – спутник "висит" в космосе и фотографирует определенные участки территории,
– объяснил собеседником.
Он предположил, что, возможно, этот аэростат использовался именно для фиксации определенных объектов.
"Пока неизвестно, какое именно оборудование было на нем установлено – либо какая-то оптика с большим разрешением, либо тепловизионные приборы, которые могли отслеживать перемещение ночью, или другой датчик. Только когда обломки этого шара найдут, проанализируют, что там было, мы узнаем, с какой именно целью этот аэростат использовался", – резюмировал Иван Ступак.
Ситуация вокруг китайского аэростата в небе над США
- В США сообщили, что китайский шар пытался пролететь над ракетной базой ВВС США в штате Монтана. Научный сотрудник Азиатского института Гриффита и бывший пилот ВВС Австралии Питер Лейтон считает, что китайский воздушный шар, вероятно, собирал информацию о системы связи и радары США.
- В Соединенных Штатах Америки временно закрыли три аэропорта после того, как в небе заметили китайский воздушный шар. В Вашингтоне отмечают, что этот летательный аппарат мог выполнять шпионскую миссию, однако в Пекине это отрицают.
- Китай утверждает, что шар есть китайским "гражданским дирижаблем", отклонившегося от запланированного маршрута. В заявлении МИД Китая утверждается, что воздушный шар использовался в "преимущественно метеорологических" целях. Пекин "выражает сожаление по поводу непреднамеренного проникновения" аэростата в воздушное пространство США. В заявлении Китая говорится, что воздушный шар сбил с курса неожиданный ветер.