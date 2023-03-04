Нынешняя позиция Китая оптимальна: политолог о том, почему ее надо сохранить

Китай не является врагом для Украины. При наилучшем развитии событий именно эта страна может стать гарантом безопасности от российской агрессии.

Об этом 24 Каналу рассказал политолог Андрей Вигиринский. По его словам, политика Китая не позволяет выступить вместе в блоке с другими странами против одной России.

Смотрите также Хочет преференций: Пионтковский о том, будет ли Китай поставлять оружие России после визита Лукашенко

Худший сценарий

Андрей Вигиринский пояснил, что ситуацию с позицией китайских властей следует рассматривать с негативного и положительного для Украины вариантов.

Худший сценарий – это когда Китай не то чтобы на уровне предположений иностранной прессы, звучащих в течение последней недели в категории слов вроде "Китай рассматривает возможность поддержки Российской Федерации", перейдет к стадии поддержки РФ,

– заметил он.

Политолог сообщил, что говорится не только о приобретении сырья, но и закрытии пробелов в российском производстве оружия, поставках амуниции или другого оборудования.

По его словам, при таком варианте событий Китай будет выступать за поддержку торгового партнера номер 10, которым является РФ, и будет пренебрегать западным миром.

Вигиринский добавил, что для Украины это будет очень плохо.

"Если мы говорим о том, что РФ постепенно под влиянием санкций истощается экономически, то появление у нее такого союзника, который не стесняется и не скрывает своей поддержки, означает то, что истощение РФ в принципе становится вопросом десятилетий, если не четверти века", – заметил он.

Политолог отметил, что это вызовет целый шквал санкций, которые упадут на голову китайского населения. Впрочем, этот вариант наименее вероятен.

Андрей Вигиринский рассказал, враг или друг Китай для Украины: смотрите видео

Вопрос оружия

Андрей Вигиринский отметил, что Китай не претендовал бы на роль геополитического центра на планете, если бы боялся политики США. Речь идет об этом в контексте того, что он претендует на выработку определенной политики, когда не можешь оглядываться назад, потому что признаешь сильнее противника или систему, с которой пытаешься конкурировать.

По его мнению, мы не должны пренебрегать способностью Китая – его экономика в мировом рейтинге занимает второе место.

"Нам бы хотелось, чтобы она занимала или ту же позицию, которая на сегодняшний день есть в вопросах ее отношений с РФ, то есть покупать сырье по ценам, которые устанавливает Китай и которые ниже рыночных – это окей", – пояснил он и добавил, что таким образом экономика Китая будет расти.

В то же время, для Украины будет плохо, если Китай будет поставлять России чипы или другие высокотехнологичные товары, оружие.

По его словам, за последние несколько десятилетий Россия ежегодно продавала Китаю вооружение на 2–3 миллиарда долларов. Однако РФ стремилась увеличить этот показатель до 5–7 миллиардов долларов.

Наверное, за десятилетие в Китае сохранилось достаточно того вооружения, которое РФ сама производит, второе – умеет им пользоваться, третье – дефицит которого она, возможно, испытывает на поле боя,

– отметил политолог.

Вигиринский подчеркнул, что желание России вернуть оружие не совсем хорошо отразилось бы на поле боя в Украине. В то же время, не факт, что западные партнеры не сформировали бы паритетное количество вооружения и не передали бы его для нужд Украины.

Китай – не враг

Политолог сообщил, что с точки зрения идеологии внешнего позиционирования Китай не может налагать на РФ санкции.

Та позиция Китая, которая есть сегодня, действительно оптимальна,

– убежден он.

Вигиринский подчеркнул, что в то же время Китай каждый раз открыто заявляет о том, что использование ядерного оружия недопустимо, а завершение войны нужно как можно скорее.

"С точки зрения официального присоединения к коллективным усилиям, связанным с давлением на РФ по прекращению войны, они опять же с идеологической точки зрения не могут этого сделать, потому что выступают против дружбы блоков стран против одной страны, против санкций", – пояснил он.

По его словам, это свидетельство их международной позиции не только в отношении Украины.

"Есть целая совокупность сложностей, которые делают невозможным участие Китая в коалиции стран, поддерживающих Украину", – подчеркнул он.

По мнению политолога, у двух стран сейчас торгово-экономические отношения, успешно формируют зависимость России от Китая.

В том будущем, когда Украине потребуются гарантии безопасности, Китай сможет это использовать, став одним из гарантов безопасности и поручиться за то, что от РФ не будут поступать угрозы,

– сообщил он.

По его словам, почему-то официальные медиа рисуют из Китая врага, уже поддерживающего РФ практически на уровне с Ираном.

"На самом деле, к счастью, пока он для нас таким врагом не является", – убежден политолог.

Он объяснил, что сложно представить ситуацию, когда страна с таким уровнем экономики станет для нас опасной.

Российско-китайские отношения: основное