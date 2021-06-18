Хочешь помурчать, долго ты не протянешь, – Кива снова нахамил журналисту

Скандальный нардеп Илья Кива, известный специфической манерой общения, снова нахамил своему собеседнику. На этот раз – журналисту, который расспрашивал его о зарплате.

Словесная перепалка началась с того, что журналист остановил скандального нардепа "на 10 минут". Кива ответил, что столько времени – это многовато.

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После этого журналист решил спросить, как расшифровывается аббревиатура "ЗБС" у него на микрофоне. "Наверное, за*бись", – предположил Кива. Корреспондент возразил и пояснил, что на самом деле это – "зарабатывать сложно" (авторы видео ведут в тиктоке одноименный блог).

Вероятно, такой ответ не понравился Киве. Поэтому он подчеркнул, что зарабатывать сложно только тем, кто не хочет работать. Когда политика спросили, а как же он зарабатывает на жизнь, тот подчеркнул, что является народным депутатом – мол, это его работа, и именно она приносит основной доход.

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"Ты так долго не протянешь"

"Сколько лавэ можно заработать как нардеп?" – поинтересовался журналист. "Вы хотите со мной помурчать, подеренчать?" – ответил Кива, которого, очевидно, задела формулировка собеседника. Но корреспондент снова спросил, сколько можно зарабатывать, работая нардепом. "Мы же не знаем куда идти, к чему стремиться, может также станем нардепами", – отметил он.

Тогда Кива заявил, что в таком возрасте уже следовало бы знать, чем заниматься. В ответ корреспондент заверил, что ему 18 (впрочем, утверждать правда это или нет, мы не можем). "Извините, вам как минимум 38. Вы имеете плохой вид. Займись спортом и начни вести здоровый образ жизни. Потому что долго в таком состоянии ты не протянешь", – подытожил Кива.

Кива и журналисты