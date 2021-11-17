Кива выругался и заявил, что у него отобрали научное звание: красноречивое видео
Источник:"Сегодня"
Нардеп от ОПЗЖ Илья Кива грубо выругался в кулуарах Верховной Рады. Это может быть связано с якобы лишением нардепа степени кандидата наук.
То, что Киву лишили ученой степени, подтвердил сам нардеп. По его словам, соответствующее решение приняла комиссия при Министерстве образования Украины.
Важно Киву лишили права на наградное оружие из-за "недостойного поведения"
Кива уже не кандидат наук
Член ОПЗЖ сообщил журналистам, что комиссия постановила, что в его диссертации нет плагиата, но нет и новизны.
Это очередной формальный повод власти дискредитировать меня,
– пожаловался Кива.
Он заверил, что решение Минобразования о лишении ученой степени, а также решения министра внутренних дел о лишение наградного оружия будут обжалованы в суде.Обратите внимание! 24 канал обратился в Министерство образования и науки Украины относительно заявления нардепа. Мы обязательно дополним этот материал, когда получим информацию.
Кива выругался в Раде
Инцидент удалось заснять корреспонденту издания "Телеграф". На обнародованных кадрах видно, как эмоциональный Кива быстро шел по коридорам Рады ругаясь: "Твари, б***ь". На вопрос, на кого он ругается, Кива ответил лаконично:
На бл***й. А что, у нас бл***й мало?
Кива выругался в стенах парламента: смотрите видео (осторожно, 18+)
Что известно о защите диссертации Кивы
- Депутат от "Оппозиционной платформы – "За жизнь" Илья Кива 26 апреля защитил кандидатскую диссертацию. Члены Научного совета проголосовали за присвоение ему ученой степени.
- Кандидатская диссертация нардепа Ильи Кивы называлась "Механизм влияния гражданского общества на государственное регулирование правоохранительной деятельности (на примере ЕС и Украины)".
- На защиту диссертации журналистов пропускали только по спискам. Так, первыми пропустили журналистов медведчуковских телеканалов: Newsone, "112 Украина", ZIK и “Первый независимый”.
- Кроме того, во время защиты диссертации Кива оконфузился. Так, один из членов приемной комиссии задал депутату вопрос, однако тот уклонился от ответа и сказал, что ответит на него в следующей работе.
- Научного руководителя Кивы Владимира Гурковского, который помогал депутату с кандидатской работой, уже уволили с работы.