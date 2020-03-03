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      Кива раздавал в Раде цветы: видео

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      Народный депутат "Оппозиционной платформы - за жизнь" Илья Кива снова отличился в Раде. На этот раз народный избранник раздавал цветы всем женщинам, которые встречались ему в кулуарах.

      Кива раздавал цветы по случаю начала весны, сообщает журналистка 24 канала.

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      "Будьте счастливы и всегда здоровы", – обратился Кива. Много женщин приняли цветы от политика, но не журналистка 24 канала Анастасия Крымова.

      Не надо, спасибо. Мне от вас не надо,
      – сказала Анастасия Крымова.

      После этого Илья Кива продолжил раздавать цветы всем женщинам и поздравлять их с началом весны.

      Кива раздает в Раде цветы: Видео 24 канала

      Как Кива развлекается в Раде: хроника последних событий

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      Автор: Анастасия Зазуляк
      Теги: Верховная Рада Новости Украины Новости политики Курьезные новости СМИ Журналисты Оппозиционная платформа – За жизнь Илья Кива
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