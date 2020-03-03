Кива раздавал в Раде цветы: видео

Народный депутат "Оппозиционной платформы - за жизнь" Илья Кива снова отличился в Раде. На этот раз народный избранник раздавал цветы всем женщинам, которые встречались ему в кулуарах.

Кива раздавал цветы по случаю начала весны, сообщает журналистка 24 канала.

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"Будьте счастливы и всегда здоровы", – обратился Кива. Много женщин приняли цветы от политика, но не журналистка 24 канала Анастасия Крымова.

Не надо, спасибо. Мне от вас не надо,

– сказала Анастасия Крымова.

После этого Илья Кива продолжил раздавать цветы всем женщинам и поздравлять их с началом весны.

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