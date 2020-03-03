Кива раздавал в Раде цветы: видео
Народный депутат "Оппозиционной платформы - за жизнь" Илья Кива снова отличился в Раде. На этот раз народный избранник раздавал цветы всем женщинам, которые встречались ему в кулуарах.
Кива раздавал цветы по случаю начала весны, сообщает журналистка 24 канала.
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"Будьте счастливы и всегда здоровы", – обратился Кива. Много женщин приняли цветы от политика, но не журналистка 24 канала Анастасия Крымова.
Не надо, спасибо. Мне от вас не надо,
– сказала Анастасия Крымова.
После этого Илья Кива продолжил раздавать цветы всем женщинам и поздравлять их с началом весны.
Кива раздает в Раде цветы: Видео 24 канала
Как Кива развлекается в Раде: хроника последних событий
- Сначала Кива публично касался своих гениталий в парламенте. Делал он это после того, как звонил жене, подписанной в его телефоне как "Юля конкурс красоты".
- В ноябре Кива развлекался в парламенте, качаясь на кресле. Он также от нечего делать крутил микрофоном в разные стороны и жевал резинку.
- В декабре 2019 года Кива смотрел на телефоне шокирующий видеоролик, где полураздетый тренер сел на спортсмена.
- Кроме того, во время толкотни на аграрном комитете Илья Кива угрожал съесть "слугу народа" Мотовиловца. Ищите видео по ссылке.
- Кива посоветовал украинцам ловить воробьев или продать почку, чтобы оплатить коммуналку.
Кстати: Желаю тебе родить сына, – Кива ответил журналистке на вопрос о переписке с Жириновским