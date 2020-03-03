Кива роздавав у Раді квіти: відео

Народний депутат "Опозиційної платформи – За життя" Ілля Кива знову відзначився у Раді. Цього разу народний обранець роздавав квіти усім жінкам, які зустрічалися йому в кулуарах.

Кива роздавав квіти з нагоди початку весни, повідомляє журналістка 24 каналу.

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"Будьте щасливі та завжди здорові", – звернувся Кива. Багато жінок прийняли квіти від політика, але не журналістка 24 каналу Анастасія Кримова.

Не треба, дякую. Мені від вас не треба,

– сказала Анастасія Кримова.

Після цього Ілля Кива продовжив роздавати квіти усім жінкам та вітати їх з початком весни.

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