Кива роздавав у Раді квіти: відео
Народний депутат "Опозиційної платформи – За життя" Ілля Кива знову відзначився у Раді. Цього разу народний обранець роздавав квіти усім жінкам, які зустрічалися йому в кулуарах.
Кива роздавав квіти з нагоди початку весни, повідомляє журналістка 24 каналу.
До речі: СБУ перевірить листування Киви та Жиріновського
"Будьте щасливі та завжди здорові", – звернувся Кива. Багато жінок прийняли квіти від політика, але не журналістка 24 каналу Анастасія Кримова.
Не треба, дякую. Мені від вас не треба,
– сказала Анастасія Кримова.
Після цього Ілля Кива продовжив роздавати квіти усім жінкам та вітати їх з початком весни.
Кива роздає у Раді квіти: відео 24 каналу
Як Кива розважається у Раді: хроніка останніх подій
- Спершу Кива публічно торкався своїх геніталій у парламенті. Робив він це після того, як телефонував жінці, підписаній у його телефоні як "Юля конкурс краси".
- У листопаді Кива розважався в парламенті, гойдаючись на кріслі. Він також знічев’я крутив мікрофоном у різні сторони та жував ґумку.
- У грудні 2019 року Кива дивився на телефоні шокуючий відеоролик, де напівроздягнений тренер сів на спортсмена.
- Окрім того, під час штовханини на аграрному комітеті Ілля Кива погрожував з'їсти "слугу народу" Мотовиловця. Шукайте відео за посиланням.
- Кива порадив українцям ловити горобців або продати нирку, щоб сплатити за комуналку.
До речі: Бажаю тобі народити сина, – Кива відповів журналістці на питання про листування з Жиріновським