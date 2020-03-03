13:09
3 бер 2020
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
      детальніше
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS СТРІЧКА
      Загальний RSS
      +feedly
      Топ новини
      +feedly
      Відео новини
      +feedly
      Техно Lifestyle Здоров'я Спорт Смачно Дизайн Афіша Auto Освіта Likar Сім'я Покер Інвестиції
      more
      КОРОНАВІРУС COVID-19 КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ СЕРГІЙ МЕЛЬНИЧУК
      Пряма трансляція на
      Останні випуски
      Вєсті Кремля: Нова російсько-турецька війна. Що лякає більше, ніж коронавірус
      Вєсті Кремля
      22:11, 2 березня
      Вєсті.UA: Чому Зеленський скликає Раду. Рабінович подався в діджеї
      Вєсті.UA
      19:44, 2 березня
      Як провертають зухвалу земельну аферу з фальшивими посвідченнями учасників АТО: розслідування
      ЦРУ
      09:00, 30 жовтня 2019
      Піар на газі "зайнятий", або Чому Порошенко рятує листонош у прямому ефірі
      Підсумки дна
      14:00, 18 грудня 2018
      Згадати Все: Від культу до перегонів на лафетах
      Згадати все
      00:57, 25 липня 2019
      КОРОНАВІРУС COVID-19 КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ СЕРГІЙ МЕЛЬНИЧУК

      Кива роздавав у Раді квіти: відео

      - Читать новость на русском
      Ілля Кива роздавав квіти у Раді / Скріншот з відео 24 каналу

      Народний депутат "Опозиційної платформи – За життя" Ілля Кива знову відзначився у Раді. Цього разу народний обранець роздавав квіти усім жінкам, які зустрічалися йому в кулуарах.

      Кива роздавав квіти з нагоди початку весни, повідомляє журналістка 24 каналу.

      До речі: СБУ перевірить листування Киви та Жиріновського

      "Будьте щасливі та завжди здорові", – звернувся Кива. Багато жінок прийняли квіти від політика, але не журналістка 24 каналу Анастасія Кримова.

      Не треба, дякую. Мені від вас не треба,
      – сказала Анастасія Кримова.

      Після цього Ілля Кива продовжив роздавати квіти усім жінкам та вітати їх з початком весни.

      Кива роздає у Раді квіти: відео 24 каналу

      Як Кива розважається у Раді: хроніка останніх подій

      До речі: Бажаю тобі народити сина, – Кива відповів журналістці на питання про листування з Жиріновським

      Прогнози букмекерів на Євробачення-2020: Росія посіла друге місце у рейтингу
      сьогодні
      Автор: Анастасія Зазуляк
      Теги: Новини України Новини політики Верховна Рада Курйозні новини ЗМІ Журналісти Опозиційна платформа – За життя Ілля Кива
      Коментарі
      powered by lun.ua
      Новини за сьогодні
      Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
      Коментарі
      Публікації
      сьогодні , 12:15 Рекомендації щодо реагування на коронавірус від CDC Global
      Центр громадського здоров'я України
      сьогодні , 12:09 Що таке квартира-чешка: плюси, мінуси та ідеї планування – фото
      Катерина Козачинська
      28 лютого , 14:30 Сучасні методи лікування геморою: чому важливо при перших симптомах звернутись до лікаря
      2 березня , 15:30 Чому Грузія краще Іспанії: топ-30 причин придбати житло в Батумі
      26 лютого , 14:47 5 найчастіших помилок при ремонті кухні – фото
      Ростислав Струтинський
      Новини
      Більше новин

      Читай новини навіть без інтернету

      Завантажити
      • 1 Нажміть на у своєму браузері
      • 2 Після цього

        “На Початковий екран

      Читай новини на 24 навіть без інтернету!

      Залиште відгук