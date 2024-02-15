Соратница Трампа призвала Кэмерона "поцеловать ее в задницу": какое заявление министра ее так возмутило

Эпатажный не только сам Дональд Трамп, но и его соратники. Так, Марджори Тейлор Грин не лезла в карман за словом, призвав Дэвида Кэмерона "поцеловать ее в задницу".

Этими словами она обратилась к министру иностранных дел Великобритании после его призыва помочь Украине. Джеймс Кэмерон обратился к Конгрессу, а в ответ получил опальное заявление от госпожи Марджори Тейлор Грин.

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Призвала его заботиться о собственной стране

Марджори Тейлор Грин – член Палаты представителей США от Республиканской партии. Она принадлежит к числу трампистов. И, как оказалось, ей тоже есть чем эпатировать.

Предшествовал этому призыв Джеймса Кэмерона к конгрессменам. Он просил их не "поддаваться тиранам", как это в свое время сделали некоторые деятели, когда происходило восхождение Адольфа Гитлера к власти. Марджори Тейлор Грин призыв министра иностранных дел возмутил.

(Кэмерону – 24 Канал) нужно беспокоиться о собственной стране, и, честно говоря, он может поцеловать меня в задницу,

– отметила Грин в комментарии Sky News в среду.

Обратим внимание, что Кэмерон ответил на ее комментарий. Он настоял, что не имеет желания "читать лекции" Соединенным Штатам по поводу финансирования нашего государства. В четверг, во время пресс-конференции в Польше, он пробовал снять напряжение, обращаясь к республиканцам. Он призвал Украине предоставить дальнейшую как финансовую, так и военную помощь.

Мы не должны позволить Путину думать, что он может переждать нас или продержаться дольше, и именно поэтому это голосование в Конгрессе имеет решающее значение,

– подчеркнул Кэмерон.

Министр иностранных дел подчеркнул, что говорит это как человек, "который никоим образом не хочет читать лекции американским друзьям или говорить американским друзьям, что им делать". Он добавил, что к США имеет "глубокую и неизменную любовь".

Напомним, что Сенат США на этой неделе проголосовал за пакетный законопроект. В нем предусматривалось выделение 61 миллиарда долларов для Украины. Впрочем, соответствующий документ натолкнулся на сопротивление в Палате представителей, а также критику со стороны Дональда Трампа.

Дональд Трамп настаивает на том, чтобы Украине не выделяли 61 миллиард долларов, а дали его в кредит. Причем с формулировкой: смогут отдать – хорошо, а не смогут – не беда.