Цими словами вона звернулася до міністра закордонних справ Великої Британії після його заклику допомогти Україні. Джеймс Кемерон звернувся до Конгресу, а у відповідь отримав опальну заяву від пані Марджорі Тейлор Грін.

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Закликала його турбуватися про власну країну

Марджорі Тейлор Грін – членкиня Палати представників США від Республіканської партії. Вона належить до числа трампістів. І, як виявилося, вона теж має чим епатувати.

Передував цьому заклик Джеймса Кемерона до конгресменів. Він прохав їх не "піддаватися тиранам", як це свого часу зробили деякі діячі, коли відбувалося сходження Адольфа Гітлера до влади. Марджорі Тейлор Грін заклик міністра закордонних справ обурив.

(Кемерону – 24 Канал) потрібно турбуватися про власну країну, і, чесно кажучи, він може поцілувати мене в дупу,

– зазначила Грін в коментарі Sky News у середу.

Звернімо увагу, що Кемерон відповів на її коментар. Він наполіг, що не має бажання "читати лекції" Сполученим Штатам щодо фінансування нашої держави. У четвер, під час пресконференції у Польщі, він пробував зняти напругу, звертаючись до республіканців. Він закликав Україні надати подальшу як фінансову, так і військову допомогу.

Ми не повинні дозволити Путіну думати, що він може перечекати нас або протриматися довше, і саме тому це голосування в Конгресі має вирішальне значення,

– наголосив Кемерон.

Міністр закордонних справ наголосив, що каже це як людина, "яка жодним чином не хоче читати лекції американським друзям або говорити американським друзям, що їм робити". Він додав, що до США має "глибоку та незмінну любов".

Нагадаймо, що Сенат США цього тижня проголосував за пакетний законопроєкт. У ньому передбачалося виділення 61 мільярда доларів для України. Втім, відповідний документ натрапив на опір у Палаті представників, а також критику з боку Дональда Трампа.

Дональд Трамп наполягає на тому, щоб Україні не виділяли 61 мільярд доларів, а дали його у кредит. Причому з формулюванням: зможуть віддати – добре, а не зможуть – не біда.