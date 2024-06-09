Тысячи обломков на миллионы долларов: в сети показали "кладбище" российских ракет в Харькове
Источник:DW
Журналисты показали видео с так называемого "кладбища" российских ракет, которое размещено в окрестностях Харькова. Там хранятся тысячи обломков оружия, которое россияне в разное время запускали по городу.
Это самое большое подобное "кладбище", образованное с начала полномасштабного вторжения. Все эти обломки являются вещественным доказательством российского террора против Украины. Они показывают все масштабы обстрелов Харькова.
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Масштабы атак на Харьков
Корреспондент DW Роман Гончаренко видео с места, которое называют "кладбищем" российских ракет. Оно является крупнейшим из всех, что начали образовываться в Украине с 2022 года. Там хранят остатки ракет на миллионы долларов.
Здесь около тысячи "Смерчей", "Ураганов", С-300 и других видов ракет, которые Россия по Харькову,
– констатировал Гончаренко.
Украинские правоохранительные органы собирают их как вещественные доказательства, чтобы потом использовать в судебных процессах. Речь идет об уголовных производствах по военным преступлениям России и подготовке дел для Международного суда.
"Кладбище" российский ракет в Харькове: смотрите видео
Что известно о "кладбище" ракет
- В октябре 2022 года ГСЧС сообщила, что в Харькове появилась временная площадка хранения безопасных остатков от взрывоопасных предметов. Туда свезли остатки от "Градов", "Ураганов", "Смерчей" и "Торнадо-С". Кроме этого, там можно было найти частицы "Калибров" и "Искандеров", которые атаковали Харьков.
- Чрезвычайники отмечали, что по состоянию на 2022 год на площадке было размещено более 5 тысяч частей ракет – однако точный учет, по понятным причинам, никто не вел.
- Фотографии "кладбища" ракет в Харькове также публиковали фотографы Константин и Влада Либеровы. Местные жители рассказали, что раньше гора снарядов была чуть ли не вдвое больше.
- Отметим, что ранее на "кладбище" боеприпасов побывала корреспондентка 24 канала Анна Черненко. Поэтому больше фото можете посмотреть по этой ссылке.