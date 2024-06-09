Тысячи обломков на миллионы долларов: в сети показали "кладбище" российских ракет в Харькове

Журналисты показали видео с так называемого "кладбища" российских ракет, которое размещено в окрестностях Харькова. Там хранятся тысячи обломков оружия, которое россияне в разное время запускали по городу.

Это самое большое подобное "кладбище", образованное с начала полномасштабного вторжения. Все эти обломки являются вещественным доказательством российского террора против Украины. Они показывают все масштабы обстрелов Харькова.

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Масштабы атак на Харьков

Корреспондент DW Роман Гончаренко видео с места, которое называют "кладбищем" российских ракет. Оно является крупнейшим из всех, что начали образовываться в Украине с 2022 года. Там хранят остатки ракет на миллионы долларов.

Здесь около тысячи "Смерчей", "Ураганов", С-300 и других видов ракет, которые Россия по Харькову,

– констатировал Гончаренко.

Украинские правоохранительные органы собирают их как вещественные доказательства, чтобы потом использовать в судебных процессах. Речь идет об уголовных производствах по военным преступлениям России и подготовке дел для Международного суда.

"Кладбище" российский ракет в Харькове: смотрите видео

Что известно о "кладбище" ракет