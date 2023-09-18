Благодаря ярости ВСУ враг постоянно получал по "грызлу": как 80-я бригада освобождала Клещеевку

Населённый пункт Клещеевка деоккупирован в ходе наступательных операций украинских защитников. Ожесточенные кровопролитные бои за село продолжались в течение длительного промежутка времени, однако ВСУ постоянно уничтожали врага.

Об освобождении Клещеевки Отдельная штурмовая бригада Нацполиции "Лють" сообщила 17 сентября. Отбивали населенный пункт у россиян бойцы 80-й отдельной десантно-штурмовой бригады, 5-й отдельной штурмовой бригады и Объединенной штурмовой бригады Национальной полиции Украины "Лють".

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Как ВСУ уничтожали врага в Клещеевке

Заместитель командира роты по воздушно-десантной подготовке 6 десантно-штурмовой роты 2 десантно-штурмового батальона 80-й бригады, старший лейтенант Николай Стригунов рассказал, как освобождали Клещеевку. По его словам, украинские защитники смогли деоккупировать село благодаря высокому морально-психологическому состоянию десантников, их тренированности. Также важную роль сыграло достаточное количество материальных средств: как огневых, так и снаряжения, поддержки артиллерии, боевых БПЛА, хорошей и детальной разведке и слаженности всех подразделений.

Стоит подчеркнуть, что бои за Клещеевку шли в течение длительного промежутка времени. Стригунов рассказал, что он руководил боями на командно-наблюдательном пункте роты, которая начала движение в направлении села 25 июня. По его словам, усложняли освобождение растянутые логистические пути, была проблема с эвакуацией раненых, ротация штурмовых групп растягивалась по времени. Кроме того, враг постоянно обстреливал позиции украинских военных.

"Очень сильный массированный вражеский артобстрел был при любом нашем перемещении, очень много задействовано российских FPV-дронов, бронетехники, танков, минометных и гранатометчиков расчетов, разведывательных и боевых БПЛА, БПЛА-камикадзе и другого их оружия", – рассказал Стригунов.

Впрочем, ВСУ продолжали уничтожать врага и отбивать позиции в Клещеевке. Как рассказали в 80-й ОДШБр, россияне не имели слаженности и понимания тактики наступления украинских бойцов, отбить штурмы оккупанты пытались большими "волнами", что только увеличивало потери.

Мы давили их умением и настойчивостью от начала и до конца – окончательного освобождения. Благодаря нашей обученности и ярости он получал постоянно по "грызлу". Мы выставили ретрансляторы для налаживания надежной связи, максимально использовали антидроновые ружья и средства РЭБ. В результате – мы выстояли и выгнали оккупантов,

– заявил Стригунов.

В Генштабе ВСУ также опубликовали комментарий Стригунова об освобождении Клещеевки, а также обнародовали фото бойцов 80-й ОГШБр, освобождавших населенный пункт.

Бойцы 80-й ОДШБр, которые освобождали Клещеевку – смотрите в галерее

Клещеевка имеет важное значение для наступления

Россияне не оставляют попыток отбить у ВСУ позиции в Клещеевке и Андреевке. Начальник пресс-службы Восточной группировки ВСУ Илья Евлаш объяснил, что после освобождения этих сел от российских захватчиков линия столкновения может измениться.

По словам Евлаша, враг хочет вернуть населенные пункты из-за высоты, логистических маршрутов и флангов Бахмута. Все это в комплексе играет огромную роль на участке фронта Восточной группировки войск. Кроме того, возвращение Клещеевки оголило фланги Бахмута, в том числе южный. Это облегчит продвижение ВСУ вглубь позиций противника и позволит наносить более точные удары по врагу с помощью артиллерии, дронов и другого оружия.