"Мёртвая земля": вопиющее видео разрушений в освобожденной Клещеевке
Источник:80-та окрема десантно-штурмова бригада
Россияне не оставили "живого места" в Клищеевке, которую украинские защитники деоккупировали месяц назад. Клещеевка была важнейшим флангом Бахмута.
Россияне фактически не оставили "живого места" в поселке. В 80-й отдельной десантно-штурмовой бригаде ДШВ ВСУ показали, как Клещеевка выглядит сегодня.
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На опубликованных кадрах освобожденный населенный пункт больше напоминает выжженную землю. В нем почти не осталось уцелевших домов.
Сплошные развалины. Мертвая земля. Клещеевка... Еще одно доказательство очередного преступления против человечества. Еще одна причина никогда не забывать все содеянное оккупантом на нашей земле,
– говорится в сообщении десантников.
Как выглядит Клищеевка: видео
Украина не простит врага
Руководитель Офиса президента Андрей Ермак тоже распространил видео с Клищеевки и подчеркнул, что Украина не простит врагу его деяний.
"Мы никогда не простим то, что россияне делают в Украине", – написал руководитель ОП.
Контрнаступление на Бахмутском направлении: главное
- 15 сентября в Генштабе подтвердили, что Силы обороны уволили Андреевку на Бахмутском направлении.
- Через два дня – 17 сентября 80-го отдельная десантно-штурмовая бригада освободила Клещеевку близ Андреевки.
- Президент Владимир Зеленский заявил, что ВСУ собираются деоккупировать Бахмут и еще два города.