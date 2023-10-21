"Мёртвая земля": вопиющее видео разрушений в освобожденной Клещеевке

Россияне не оставили "живого места" в Клищеевке, которую украинские защитники деоккупировали месяц назад. Клещеевка была важнейшим флангом Бахмута.

Россияне фактически не оставили "живого места" в поселке. В 80-й отдельной десантно-штурмовой бригаде ДШВ ВСУ показали, как Клещеевка выглядит сегодня.

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На опубликованных кадрах освобожденный населенный пункт больше напоминает выжженную землю. В нем почти не осталось уцелевших домов.

Сплошные развалины. Мертвая земля. Клещеевка... Еще одно доказательство очередного преступления против человечества. Еще одна причина никогда не забывать все содеянное оккупантом на нашей земле,

– говорится в сообщении десантников.

Как выглядит Клищеевка: видео

Украина не простит врага

Руководитель Офиса президента Андрей Ермак тоже распространил видео с Клищеевки и подчеркнул, что Украина не простит врагу его деяний.

"Мы никогда не простим то, что россияне делают в Украине", – написал руководитель ОП.

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