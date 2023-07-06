В Клещиевке Силы обороны очень мощно работают, детали позже, – Череватый

В районе Клещиевки на Бахмутском направлении ВСУ имеют успех во время контрнаступления. Сейчас там очень мощно работают наши Силы обороны.

Об этом сообщил заместитель командующего Восточной группировкой войск по стратегическим коммуникациям Сергей Череватый в эфире национального телемарафона, информирует 24 Канал. Он отметил, что пока не может раскрыть детали.

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ВСУ мощно работают в Клещиевке

По словам Череватого, по состоянию на сегодняшний день в Клещиевке очень мощно работают наши Силы обороны. Он подчеркнул, что детали пока не могут раскрыть, но отметил, что там продолжаются мощные бои.

Однако судя по тому, как во вражеских пабликах идет нагнетание паники, я думаю, для них очень символичным будет название Клещиевка,

– сказал Череватый.

Что происходит в Клещиевке

Накануне спикер Генерального штаба ВСУ Андрей Ковалев рассказал, что Силы обороны имеют успех в районе Клещиевки на Бахмутском направлении. Так, севернее и южнее города Бахмут украинские войска продолжают оказывать давление на врага и выбивают его из ранее захваченных рубежей.

В то же время террористы оказывают мощное сопротивление, применяют резервы, но несут большие потери на фронте. Сейчас продолжаются тяжелые бои.

Кстати, пропагандист Александр Сладков заявил, что вражеская армия якобы отступила из Клещиевки. Однако о взятии населённого пункта под контроль Украины официально не сообщали.

Украинские военные подчеркнули, что захватчики пока не отступили из Клещиевки, а Сладков – лжет. Но положение оккупантов – критическое.

Клещиевка – село Бахмутского городского общества Бахмутского района Донецкой области. 19 января 2023 года Россия оккупировала село. 6 февраля захватчики мощно обстреляли населенный пункт. 5 июля ВСУ начали выбивать оккупантов с горы возле Клещиевки.