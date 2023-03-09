Кличко подтвердил взрывы в Голосеевском районе Киева

9 марта 2023, 06:27
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телеграмм Виталия Кличко

Еще с ночи 9 марта враг начал массированную атаку по Украине. Взрывы зафиксировали во многих регионах, включая Киев.

Мэр Киева Виталий Кличко уже подтвердил факт взрыва. Ранее сообщалось, что в области работает ПВО.

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Известно, что взрывы были зафиксированы в Голосеевском районе столицы.

Все службы следуют на место. Детальнее – позже,
– заявил Кличко.

В Киевской ОВ отметили, что по состоянию на утро 9 марта силы противовоздушной обороны продолжают работать. Там попросили сохранять информационную тишину: ничего не фиксировать и не выкладывать в сеть.

Что известно о массированном ракетном ударе 9 марта

  • Ночью 9 марта по всей стране раздалась воздушная тревога, после которой начали появляться сообщения о взрывах в разных областях по всем регионам страны. Враг совершил очередную массированную ракетную атаку.
  • Еще только во время тревоги из-за угрозы ракетной атаки по энергообъектам, в ДТЭК сообщили об отключении света в Одессе и области. Это была превентивная мера. Впоследствии глава ОВА Максим Марченко подтвердил ракетные удары и сообщил, что зафиксированы попадания в энергообъекты области, из-за чего повреждены и частные дома.
  • В целом, в Киеве, Одесской области и других регионах Украины – экстренные отключения света из-за ракетной атаки.

Автор: Альона Захарова