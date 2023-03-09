Кличко подтвердил взрывы в Голосеевском районе Киева

Еще с ночи 9 марта враг начал массированную атаку по Украине. Взрывы зафиксировали во многих регионах, включая Киев.

Мэр Киева Виталий Кличко уже подтвердил факт взрыва. Ранее сообщалось, что в области работает ПВО.

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Известно, что взрывы были зафиксированы в Голосеевском районе столицы.

Все службы следуют на место. Детальнее – позже,

– заявил Кличко.

В Киевской ОВ отметили, что по состоянию на утро 9 марта силы противовоздушной обороны продолжают работать. Там попросили сохранять информационную тишину: ничего не фиксировать и не выкладывать в сеть.

Что известно о массированном ракетном ударе 9 марта